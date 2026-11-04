Diễn đàn tháng 11: Tiếng kêu cứu của nữ sinh 14 tuổi sống chung với kẻ xâm hại

Hoạt động tham vấn tại Ngôi nhà Bình yên

Câu chuyện về một gia đình tìm đến Ngôi nhà Bình yên vào một ngày đầu hè là hình ảnh xót xa của sự bế tắc ấy. Hôm đó, phòng tham vấn tiếp nhận 4 người bao gồm bà ngoại, người mẹ và hai đứa con nhỏ. Người mẹ bước vào trong trạng thái kiệt quệ sau chuỗi ngày dài bị người chồng thứ hai tra tấn tinh thần dã man, dùng súng tự chế đe dọa, thậm chí bắn chết cả gà trong nhà để uy hiếp. Kẻ bạo hành còn cài định vị vào xe máy và dùng chung iCloud để kiểm soát toàn bộ điện thoại, chị đi đâu hắn cũng nắm rõ.

Ban đầu, các cán bộ xã hội tiếp nhận vụ việc như một ca bạo lực gia đình điển hình nhắm vào người phụ nữ. Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần ở tạm lánh, qua những buổi kiên trì vỗ về, tâm sự, một sự thật kinh hoàng và đau đớn đến nghẹn lòng mới dần được hé lộ: Đứa con gái lớn của chị, một nữ sinh mới bước vào tuổi 14, vừa học hết lớp 7, đã bị chính người bố dượng xâm hại tình dục suốt hơn một năm trời mà không một ai hay biết.

Suốt hơn 1 năm sống chung dưới một mái nhà với ác quỷ, cô bé đã phải đau đớn tột cùng trong câm lặng. Em bị bao vây bởi những lời đe dọa tàn độc: "Mày không được phép nói! Mày mà nói với mẹ, tao sẽ đánh chết mẹ mày, tao giết cả bà và em mày". Kẻ đồi bại ấy còn bóp méo tâm lý đứa trẻ bằng những câu hỏi gieo rắc sự hoài nghi: "Mày nói ra thì liệu mẹ mày có tin mày không?".

Các nạn nhân tham gia hoạt động tại Ngôi nhà Bình yên

Nỗi sợ hãi theo em cả vào giấc ngủ. Cô bé muốn kêu cứu, muốn bảo vệ người mẹ đang chịu nhiều đau khổ, nhưng lại sợ tiếng nói của mình sẽ dẫn đến thảm kịch, cướp đi sinh mạng những người thân yêu. Giữa nỗi đau và sự im lặng, em không biết phải bấu víu vào đâu hay cầu cứu ai.

Sự im lặng của cô bé 14 tuổi không phải đồng lõa hay yếu đuối mà là biểu hiện của sự bế tắc khi mọi phản kháng đều bị bóp nghẹt. Qua tiếp xúc với hàng nghìn nạn nhân, các cán bộ hỗ trợ nhận thấy nhiều người không biết cách tự bảo vệ mình hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. Kẻ bạo hành thường cô lập nạn nhân, liên tục thao túng tâm lý khiến họ mất tự tin, cho rằng mình kém cỏi và không thể tự đứng vững.

Nỗi sợ điều tiếng, mặc cảm và định kiến cộng đồng cũng khiến nạn nhân khó lên tiếng. Thậm chí, họ còn bị hoài nghi hoặc đổ lỗi bằng những lời như "chắc phải làm gì mới bị đánh". Những phản ứng ấy càng khiến nạn nhân mất đi dũng khí tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chỉ khi tìm được những nơi an toàn như Ngôi nhà Bình yên, họ mới có cơ hội thoát khỏi bạo lực. Tại đây, nhờ được hỗ trợ tâm lý chuyên sâu, tư vấn pháp lý và sự phối hợp kịp thời của cơ quan chức năng, mẹ con cô bé 14 tuổi mới có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống.

Tuy nhiên, câu chuyện vẫn để lại một trăn trở: Khi phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, liệu chúng ta đã có một mạng lưới bảo vệ đủ gần gũi và đáng tin cậy, để khi muốn lên tiếng, họ biết mình sẽ không phải đơn độc?