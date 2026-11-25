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Có một nghịch lý đáng suy ngẫm trong câu chuyện về bạo lực giới: Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội học tập, thăng tiến, nắm giữ vị trí quản lý, lãnh đạo và khẳng định năng lực trong nhiều lĩnh vực. Nhưng khi một người phụ nữ phải chịu bạo lực, sự tiến bộ về học vấn và vị thế xã hội ấy liệu có chuyển hóa thành sự thấu hiểu, tinh thần chia sẻ và trách nhiệm lên tiếng bảo vệ người bị tổn thương?

Bạo lực gia đình là một ví dụ, khi một người phụ nữ bị chồng đánh đập, kiểm soát, xúc phạm hoặc chà đạp nhân phẩm, câu hỏi thường được đặt ra là: Vì sao cô ấy không lên tiếng, vì sao không tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, vì sao cứ cam chịu?

Nhưng ít người đặt câu hỏi: Điều gì khiến một người phụ nữ không thể dễ dàng rời bỏ mối quan hệ bạo lực, cô ấy có đang phụ thuộc về kinh tế, bị đe dọa, kiểm soát, lo sợ cho sự an toàn của con cái hay không? Có những nạn nhân đã tìm cách cầu cứu nhưng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, thậm chí còn bị khuyên nhẫn nhịn để giữ gìn gia đình.

Khi sự chú ý chỉ tập trung vào việc chất vấn vì sao nạn nhân không thoát ra, người ta rất dễ bỏ qua trách nhiệm của người gây bạo lực và những người có thể hỗ trợ họ. Thậm chí còn có câu nói quen thuộc "Không có lửa làm sao có khói, chồng đánh thì cũng phải xem lại mình", không giúp giải quyết bạo lực, mà còn đẩy người đang chịu tổn thương vào cảm giác có lỗi, xấu hổ và đơn độc.

Đáng buồn là thái độ vô cảm và những lời phán xét ấy đôi khi đến từ chính những phụ nữ có bằng cấp, có vị trí xã hội. Việc dùng định kiến để đánh giá nạn nhân, xem nhẹ tổn thương của họ hoặc thờ ơ trước bất công là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc về nhận thức và trách nhiệm xã hội.

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại Ngôi nhà bình yên

Một chia sẻ tại Learning Event 2026 do ECUE - VGEM tổ chức về thúc đẩy bình đẳng giới khiến tôi nhìn nhận rõ hơn tính phức tạp của vấn đề.

Theo chia sẻ của một thành viên tham dự sự kiện, dù làm việc tại một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới, bạn vẫn nhận thấy một số đồng nghiệp vô thức bộc lộ định kiến giới qua cách nhìn nhận, nhận xét và trao đổi về những vấn đề, câu chuyện cụ thể.

Đây là một chi tiết đáng suy ngẫm, nếu định kiến giới vẫn có thể xuất hiện trong nhận thức của những người đang làm công tác thúc đẩy bình đẳng giới, thì không thể đơn giản cho rằng chỉ cần có học vấn, được trang bị kiến thức hay làm việc trong một môi trường tiến bộ là con người sẽ tự động thoát khỏi những định kiến ấy.

Những khuôn mẫu giới được hình thành qua quá trình giáo dục, nuôi dạy và định hướng xã hội từ nhiều thế hệ có thể ăn sâu vào nhận thức, trở thành phản ứng tức thời, một nhận xét tưởng như vô hại, mặc nhiên được xem là đúng. Một người có thể ủng hộ quyền bình đẳng, hiểu các khái niệm về giới nhưng vẫn vô thức đánh giá phụ nữ theo những chuẩn mực cũ.

Khi những định kiến ấy xuất hiện trong cách nhìn nhận người bị bạo lực, hậu quả không chỉ nằm ở một lời nhận xét thiếu thiện chí. Chúng có thể khiến nạn nhân bị nghi ngờ, bị quy trách nhiệm cho chính những gì mình phải chịu đựng, từ đó càng khó lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Với trẻ em, sự im lặng và thiếu trách nhiệm của người lớn còn có thể để lại những tổn thương sâu sắc. Một đứa trẻ bị đánh đập, xúc phạm, xâm hại nhưng không dám kể với ai, một đứa trẻ đã lên tiếng nhưng bị nghi ngờ, yêu cầu im lặng hoặc bị gạt đi bằng suy nghĩ "chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau". Khi người lớn không lắng nghe, không tin tưởng và không có hành động bảo vệ, đứa trẻ biết tìm đến ai?

Không thể yêu cầu nạn nhân tự mình chống lại người gây bạo lực, cũng không thể mặc nhiên đặt trách nhiệm bảo vệ lên vai một vài cá nhân có lòng tốt. Bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước bạo lực cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các tổ chức có trách nhiệm, gia đình và cộng đồng. Người chứng kiến cần biết lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp, thay vì im lặng hoặc đưa ra những lời phán xét khiến nạn nhân tổn thương thêm. Với những người có chuyên môn, vị trí và điều kiện hỗ trợ, trách nhiệm ấy càng cần được thể hiện bằng hành động cụ thể.

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