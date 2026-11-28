Cán bộ Hội LHPN tư vấn cho hội viên về phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: ST

Nỗi buồn giấu kín sau cánh cửa

Qua những lần trò chuyện với các cán bộ tại Ngôi nhà Bình yên, chúng tôi nghe không ít câu chuyện khiến người ngoài khó tin. Chị Lan (39 tuổi, quản lý cấp trung của một doanh nghiệp tại Hà Nội) là một ví dụ. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, chị là người phụ nữ tự tin, độc lập, thu nhập tốt và có một gia đình êm ấm.

Thế nhưng, khi trở về nhà, sự tự tin ấy thường nhường chỗ cho cảm giác dè chừng. Chồng chị là người có học thức, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng hễ có chuyện không vừa ý hoặc cảm thấy vợ bận rộn hơn mình, anh lại dùng lời lẽ mỉa mai, chê bai năng lực làm vợ, làm mẹ của chị trước mặt con cái. Dần dần, anh kiểm soát chặt chẽ các mối quan hệ xã hội của vợ, tỏ thái độ khó chịu mỗi khi chị đi công tác hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Chị Lan thừa nhận mình không thiếu tiền để thuê nhà riêng hay thiếu hiểu biết để biết quyền lợi của bản thân. Điều khiến chị chần chừ suốt nhiều năm là nỗi sợ "vạch áo cho người xem lưng". Chị lo nếu sự việc bung bét, đồng nghiệp sẽ bàn tán, uy tín công việc bị ảnh hưởng, còn các con sẽ phải đối mặt với ánh mắt tò mò của bạn bè ở trường. Để giữ hình ảnh một gia đình hoàn hảo, chị tự gồng gánh áp lực và giấu kín nỗi tủi thân.

Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ quản lý và phát triển mô hình Ngôi nhà Bình yên, với nhóm phụ nữ có vị trí xã hội hoặc đời sống kinh tế khá giả, việc tìm đến sự giúp đỡ thường vướng phải rào cản tâm lý rất riêng. Khác với những trường hợp cần nơi tạm lánh khẩn cấp hay hỗ trợ sinh kế, nhiều người trong số họ ngại bước vào cơ quan công quyền hay các điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc vì sợ gặp người quen.

Một cái bắt tay hỏi thăm, một câu dò hỏi vô tình ở khu dân cư cũng đủ khiến họ thấy chạnh lòng, lo ngại bí mật gia đình bị lan truyền. Khi nỗi sợ bị đánh giá, bị thương hại lớn hơn mong muốn thay đổi, họ dễ chọn cách chịu đựng kéo dài. Nhiều trường hợp chỉ tìm đến chuyên gia khi sức khỏe tinh thần đã suy kiệt, mất ngủ triền miên, căng thẳng kéo dài hoặc nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với con cái.

Hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại Ngôi nhà bình yên

Thực tế ấy cho thấy, sự hỗ trợ dành cho nhóm phụ nữ này không thể áp dụng một cách làm giống nhau. Họ cần những cánh cửa mở ra một cách kín đáo, tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư và không đặt họ vào thế phải phơi bày đời sống cá nhân trước đám đông.

Mở những cánh cửa kín đáo và chuyên nghiệp

Để giúp phụ nữ tri thức, thành đạt dám cất lên tiếng nói cầu cứu sớm hơn, các kênh tham vấn bảo mật và chuyên nghiệp giữ vai trò rất quan trọng. Đó có thể là các đường dây nóng tư vấn tâm lý hoạt động xuyên suốt, các chuyên gia tâm lý độc lập có nguyên tắc giữ bí mật thông tin, hay các dịch vụ tư vấn pháp lý kín đáo, đặt lịch hẹn riêng biệt.

Khi được trò chuyện trong một không gian an toàn, không bị phán xét hay dò hỏi về chuyện "đúng sai, mất mặt", người phụ nữ mới dễ dàng nhìn thẳng vào thực tế mình đang trải qua. Chuyên gia tâm lý có thể giúp họ gỡ rối cảm giác tội lỗi, phân định rõ đâu là mâu thuẫn thông thường và đâu là hành vi bạo lực tinh thần, kiểm soát. Song song với đó, tư vấn viên pháp lý giúp họ hiểu rõ quyền lợi về tài sản, quyền nuôi con và các biện pháp bảo vệ hợp pháp để mỗi bước đi đều có sự chuẩn bị vững vàng, thay vì hành động trong hoảng loạn.

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cũng có thể góp phần giảm bớt gánh nặng tâm lý cho họ bằng sự tinh tế. Đừng vội tò mò hay phán xét khi thấy một người phụ nữ giỏi giang bỗng trở nên mệt mỏi, khép kín; hãy dành cho họ sự lắng nghe chừng mực và tôn trọng ranh giới cá nhân.

Giữ thể diện là điều dễ hiểu trong đời sống gia đình, nhưng sự bình yên và phẩm giá của người phụ nữ mới là giá trị cần được giữ gìn lâu dài. Khi có những kênh hỗ trợ đủ kín đáo, đủ tin cậy và chuyên nghiệp, người trong cuộc sẽ bớt cô độc hơn trên hành trình tự bảo vệ mình và con cái.

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