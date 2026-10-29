Diễn đàn tháng 10: Tự trọng nơi công sở - Bớt tô vẽ, thêm trách nhiệm

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Khi gian dối len lỏi vào môi trường làm việc

Có thâm niên hơn 12 năm làm công tác nhân sự ở nhiều lĩnh vực, bà Phan Thị Hạ chỉ ra một tâm lý khá phổ biến ở người trẻ: Tự đặt bản thân làm chuẩn thay vì tìm hiểu nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng. Mới rời nhà trường, không ít ứng viên đã mong muốn sở hữu ngay vị trí chính thức lẫn mức lương mơ ước, bỏ qua giai đoạn học việc cần thiết để tích lũy năng lực.

Với lời khuyên "phải đủ gió thì diều mới bay", bà Hạ khẳng định không thể đi tắt đón đầu để trở thành người dẫn dắt hay chuyên gia. Sự nôn nóng ấy chính là nguồn gốc sinh ra thói gian dối hồ sơ - một vết xước về lòng tự trọng ngay từ bước đầu lập nghiệp.

Để che giấu ba tháng làm việc ngắn ngủi và tránh mang tiếng nhảy việc, nhiều ứng viên chọn cách ghi lập lờ số năm trên CV. Tinh vi hơn, có người thản nhiên "bơm thổi" những thành tích không phải của mình để thu hút các tập đoàn lớn. Thế nhưng, khi nhà tuyển dụng kích hoạt quy trình xác minh lý lịch với quản lý cũ, sự thật phơi bày cũng là lúc cánh cửa cơ hội khép lại, để lại một vết xước vĩnh viễn về uy tín.

Thói quen chọn "lối tắt" không dừng lại trên trang giấy CV mà nhanh chóng lây lan vào quá trình làm việc hàng ngày. Ở bộ phận kinh doanh, hành vi làm giả hồ sơ khách hàng để kịp chạy KPI tháng, quý và ôm về những khoản thưởng lớn diễn ra khá phổ biến. Vì muốn chốt hợp đồng nhanh, nhân viên sẵn sàng tư vấn sai sự thật về công dụng sản phẩm hoặc cố tình giấu đi những điều khoản rủi ro có thể gây thiệt hại cho khách hàng.

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Ở mảng marketing, vì áp lực đạt độ phủ theo chỉ tiêu của sếp, nhân viên sẵn sàng thổi phồng quá mức giá trị thực tế của dịch vụ. Ngay cả ở bộ phận tuyển dụng, vì muốn hoàn thành KPI tuyển đủ người, không ít nhân sự chọn cách "tô hồng" môi trường làm việc, cố tình che đậy việc công ty phải làm thêm giờ không lương hay làm việc ngày thứ Bảy.

Bà Phan Thị Hạ nhấn mạnh, những con số báo cáo đẹp đẽ không trung thực ấy chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng chắc chắn không bao giờ bền vững và sớm muộn cũng để lại hệ lụy nặng nề cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng.

Ba cấp độ cam kết: Thước đo phẩm giá người đi làm

Để giúp người lao động và doanh nghiệp định hình lại giá trị thực sự của sự chính trực, bà Phan Thị Hạ mang đến một góc nhìn sâu sắc về ba cấp độ cam kết trong văn hóa doanh nghiệp. Mức độ nền tảng nhất của một người đi làm có tự trọng chính là sự tôn trọng lời hứa, thể hiện qua việc hoàn thành công việc đúng tiến độ và đúng chất lượng như đã cam kết. Thế nhưng, trong môi trường công sở vốn nhiều biến động, nguy cơ vỡ kế hoạch là điều khó tránh khỏi. Lúc này, cấp độ thứ hai của lòng tự trọng xuất hiện: Ngay tại thời điểm nhận ra mình không thể hoàn thành đúng hẹn - như việc trễ hẹn vì ngày mưa bão hay vướng sự cố phát sinh -, người đàng hoàng sẽ chủ động thông báo ngay cho các bên liên quan, chứ tuyệt đối không im lặng chờ đến khi công việc đổ vỡ rồi mới vô tư đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Bà Phan Thị Hạ - CEO Công ty cổ phần JobUp, Nhà sáng lập The HR Company

Đáng quý hơn cả là cấp độ cam kết cao nhất, khi một cá nhân sẵn lòng dũng cảm đứng ra dọn dẹp hậu quả và chủ động đề xuất giải pháp khắc phục cho những sai sót của mình. Phân tích của bà Hạ chỉ ra rằng, một môi trường làm việc nhân văn không đòi hỏi con người hoàn hảo hay chưa từng vấp ngã. Lòng tự trọng nơi công sở không nằm ở việc tìm mọi cách che giấu sai lầm, mà nằm ở tinh thần trách nhiệm đối diện để sửa chữa. Khi một nhân viên thẳng thắn nhận trách nhiệm và nỗ lực xử lý hậu quả do mình gây ra, họ không chỉ giữ trọn vẹn phẩm giá cá nhân mà còn khẳng định sự phù hợp bền vững với văn hóa của tổ chức.

Nhấn mạnh giá trị về lòng tự trọng ở môi trường làm việc, bà Phan Thị Hạ cho biết: Sau này khi nhìn lại những nơi ta đã đi qua, bên cạnh mức lương hay vị trí từng đạt được, việc các đồng nghiệp cũ và doanh nghiệp cũ đánh giá thế nào về bạn - đó mới chính là lòng tự trọng thực sự mà bạn đã tạo ra. Giữ lòng tự trọng nơi làm việc chính là tự trang bị một chiếc "camera nội tâm", để dù trước bất kỳ cám dỗ hay áp lực nào, ta vẫn luôn chọn đi con đường đàng hoàng và tự tin ngẩng cao đầu.