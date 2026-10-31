Diễn đàn tháng 10: Cuộc đối thoại về lòng tự trọng trong đời sống hôm nay

Qua 25 bài viết, ý kiến chuyên gia và chia sẻ của bạn đọc, một thông điệp xuyên suốt được đặt ra: Sống trung thực không chỉ là lựa chọn của mỗi cá nhân, mà còn phụ thuộc vào cách gia đình, nhà trường, công sở và xã hội đối xử với những người làm điều đúng.

Phép thử của lòng tự trọng

Ông Nguyễn Công Luận, tổ viên tổ bảo vệ một chung cư ở phường Đông Ngạc (Hà Nội), nhặt được chiếc ví có 100 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân đã mang đến công an phường để trả lại người đánh mất. Tại xã Thạch Thất, cậu học trò lớp 6 Vũ Văn Hiệp cũng chủ động mang chiếc ví có hơn 1,3 triệu đồng và sổ tiết kiệm 50 triệu đồng đến công an xã... Hai câu chuyện bình dị ấy là điểm khởi đầu cho Diễn đàn gia đình tháng 10 với chủ đề "Tự trọng giữa những "lối tắt" - Khi không ai biết, ta vẫn chọn làm điều đúng". Không có ai đứng bên cạnh giám sát, cũng không có sự ép buộc nào, những người trong cuộc vẫn lựa chọn điều đúng đắn.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, từ góc nhìn xã hội học, tự trọng trước hết là một giá trị cá nhân, nhưng để giá trị ấy được duy trì bền vững, cần có những chuẩn mực chung được cộng đồng thừa nhận và thực hành.

Ông đưa ra một tình huống quen thuộc: Đêm khuya, đường vắng, đèn đỏ bật sáng, không có camera hay cảnh sát giao thông. Người đi đường sẽ dừng lại hay vượt qua? Chính trong những khoảnh khắc không có ai giám sát ấy, lòng tự trọng được bộc lộ rõ nhất.

Điều đáng lo ngại là tâm lý "ai cũng thế". Khi một người lấy hành vi sai của người khác làm lý do biện minh cho mình, cái sai có nguy cơ trở thành điều bình thường. Một khi chuẩn mực bị kéo xuống theo số đông, người muốn sống đúng cũng dễ dao động trước những lựa chọn tưởng như vô hại.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

Theo bà Hoàng Thị Ái Nhiên, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, nếu tự tin giúp người phụ nữ nhận ra năng lực và khẳng định giá trị bản thân thì tự trọng giúp họ xác định giới hạn, biết điều gì nên làm và điều gì không thể đánh đổi. Đó không chỉ là phẩm chất cần có trong đời sống riêng, mà còn là nền tảng để mỗi người ứng xử có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Khi cái sai được hợp thức hóa bằng câu "có sao đâu"

Kết quả khảo sát nhanh của Báo Phụ nữ Việt Nam với 308 người tham gia trong hai ngày 7 và 8/10 cho thấy, những "lối tắt" không nằm ở đâu xa mà hiện diện ngay trong những lựa chọn thường ngày.

Có 60,4% người tham gia cho rằng chia sẻ thông tin sai sự thật để câu tương tác là một trong những lối tắt thường gặp nhất; 58,8% nhắc đến hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều khi nghĩ rằng không ai kiểm tra. Đáng chú ý, 76,9% cho rằng suy nghĩ "gian dối một chút cũng không sao". Khi đặt trước tình huống có lợi ích lớn và tin rằng hành vi của mình sẽ không bị phát hiện, chỉ 50,3% khẳng định không lựa chọn lối tắt.

Những con số này gợi ra một vấn đề đáng suy ngẫm: Nhiều người vẫn biết điều gì đúng, điều gì sai, nhưng không phải lúc nào cũng lựa chọn hành động theo nhận thức của mình.

TS. Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Hồng Đức

Lý giải hiện tượng ấy, TS. Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Hồng Đức, dẫn nghiên cứu của Mazar, Amir và Ariely năm 2008, cho thấy con người có thể gian dối ở một mức độ nhất định để thu lợi nhưng vẫn duy trì hình ảnh tốt đẹp về bản thân.

Theo bà, có thể nhìn nhận hành vi này qua bốn mắt xích: động cơ, cơ hội, lý lẽ biện minh và chuẩn mực. Áp lực thành tích tạo ra động cơ; môi trường thiếu kiểm soát mở ra cơ hội; những lời tự trấn an như "chẳng hại ai", "không làm thì thiệt" giúp người ta hợp thức hóa hành vi; còn việc vi phạm lặp đi lặp lại mà không bị nhắc nhở, xử lý có thể khiến cái sai dần trở thành điều được chấp nhận.

Đáng chú ý, bà phân biệt rõ giữa sĩ diện và tự trọng. Sĩ diện khiến một người sợ bị người khác phát hiện mình làm sai, trong khi tự trọng khiến họ không muốn phải đối diện với chính mình trong nhận thức rằng mình đã làm điều không đúng. Sự khác biệt ấy lý giải vì sao có những người chỉ giữ mình khi có người giám sát, nhưng cũng có những người vẫn lựa chọn trung thực ngay cả khi không ai biết.

TS. Trần Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, lưu ý, sự ân hận sau khi bị phát hiện chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm và hành động sửa sai. Vì thế, gia đình và nhà trường cần biết phân biệt giữa phê phán hành vi sai trái với phủ nhận giá trị của người mắc lỗi. Một người cần được chỉ ra sai lầm, nhưng cũng cần có cơ hội chịu trách nhiệm, sửa chữa và làm lại.

Bài học trung thực bắt đầu từ gia đình

Trong số những câu chuyện được chia sẻ tại diễn đàn, nhiều bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Bởi gia đình không chỉ là nơi trẻ học những bài học đầu tiên về đạo đức, mà còn là môi trường để trẻ quan sát cách người lớn thực hành những điều họ vẫn dạy con.

Chị Linh Đan, ở phường Hà Đông (Hà Nội), kể về cú sốc khi phát hiện con gái học lớp 3 bịa ra những điểm 10, còn con trai học lớp 8 trốn học để chơi game. Sau những phản ứng ban đầu, chị nhìn lại cách ứng xử của chính mình và chồng. Chị nhận ra sự nóng giận của chồng và kỳ vọng, so sánh của mình có thể đã khiến các con tìm đến lời nói dối: Một đứa sợ đòn roi, đứa còn lại muốn làm mẹ vui lòng.

Câu chuyện của nữ sinh lớp 11 "làm đẹp" điểm IELTS trên mạng xã hội rồi rơi vào khủng hoảng khi kết quả thi thật được công bố cũng đặt ra vấn đề về áp lực thành tích và nhu cầu được công nhận. Khi giá trị của một đứa trẻ bị gắn quá chặt với điểm số hay sự ngưỡng mộ của người khác, trung thực đôi khi trở thành lựa chọn khiến trẻ lo sợ.

Chị Nguyễn Thu, ở phường Giảng Võ, chia sẻ những lần tranh cãi với chồng vì thói quen vượt đèn đỏ khi đường vắng. Nhưng điều khiến chị suy nghĩ hơn cả là lần con trai lén kể với mẹ rằng bố lại vượt đèn đỏ khi không có mẹ ngồi sau.

Theo TS. Vũ Thu Hương, sự thiếu nhất quán của cha mẹ có thể khiến trẻ tiếp nhận một thông điệp trái ngược với những lời dạy trong gia đình. Người lớn yêu cầu con trung thực nhưng bản thân lại vi phạm quy định khi không có ai giám sát, vô tình khiến trẻ hiểu rằng điều quan trọng không phải là làm đúng mà là đừng để bị phát hiện.

ThS. Dương Hà, Viện trưởng Viện Tâm lý Đời sống

ThS. Dương Hà, Viện Tâm lý Đời sống, khuyến nghị cha mẹ không nên vội vàng quy kết trẻ nói dối là hư hay thiếu đạo đức. Đằng sau lời nói dối có thể là nỗi sợ bị trách phạt, mong muốn làm hài lòng cha mẹ hoặc cảm giác mình không được chấp nhận nếu nói ra sự thật.

Một đứa trẻ dám nhận lỗi cần được hướng dẫn cách chịu trách nhiệm, thay vì chỉ phải đối diện với sự giận dữ. Khi trẻ hiểu rằng nói thật không đồng nghĩa với việc bị tước đi tình yêu thương, trung thực mới có cơ hội trở thành lựa chọn tự nhiên.

Đừng đánh đổi phẩm giá để giữ thể diện

Một khía cạnh khác được diễn đàn đề cập là những trường hợp phụ nữ chấp nhận im lặng trước sự phản bội hoặc hành vi thao túng chỉ để giữ "mặt mũi" cho gia đình.

ThS. Nguyễn Viết Hiền, Công ty Giáo dục OED, phân biệt thể diện với phẩm giá. Thể diện hướng ra bên ngoài, phụ thuộc nhiều vào cách người khác nhìn nhận; còn phẩm giá gắn với giá trị bên trong và cách mỗi người đối xử với chính mình.

Khi một người phải liên tục che giấu sự thật, chịu đựng tổn thương hoặc từ bỏ những giới hạn của bản thân chỉ để duy trì hình ảnh gia đình êm ấm trước người ngoài, điều được giữ lại có thể chỉ là vẻ bình yên bề mặt. Đổi lại, người trong cuộc phải trả giá bằng sự an toàn tinh thần và lòng tự trọng của chính mình.

Ở góc nhìn người trẻ, sinh viên Vũ Ánh Ngọc, Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng, việc chưa có vị thế xã hội không đồng nghĩa với việc một người không có giá trị. Người trẻ có thể đi chậm, thừa nhận những hạn chế và chấp nhận mình chưa thành công như kỳ vọng. Điều quan trọng là không vì mong muốn được công nhận mà đánh đổi sự trung thực.

Quan niệm ấy cũng gần gũi với lời răn dạy quen thuộc của ông bà: "Đói cho sạch, rách cho thơm". Giữ lòng tự trọng không có nghĩa là không bao giờ mắc sai lầm, mà là biết giới hạn nào không nên vượt qua và đủ can đảm để sửa sai khi mình đã đi chệch khỏi giới hạn ấy.

Để người trung thực không phải đơn độc

Nếu gia đình là nơi hình thành những nền tảng đầu tiên của lòng tự trọng thì môi trường làm việc là nơi phẩm chất ấy tiếp tục được thử thách bởi lợi ích, áp lực thành tích và các mối quan hệ quyền lực.

Bà Phan Thị Hạ, CEO JobUp, nhà sáng lập The HR Company

Từ kinh nghiệm hơn 12 năm làm nhân sự, bà Phan Thị Hạ, CEO JobUp, nhà sáng lập The HR Company, chỉ ra nhiều biểu hiện của tư duy tìm đường tắt trong công sở: Ứng viên xóa bớt thời gian làm việc để che giấu việc thường xuyên chuyển việc; nhân viên làm giả hồ sơ khách hàng để đạt chỉ tiêu; bộ phận tuyển dụng "tô hồng" môi trường làm việc nhằm thu hút ứng viên...

Theo bà, người đi làm có lòng tự trọng thể hiện điều đó qua ba cấp độ cam kết: Giữ lời hứa; chủ động thông báo khi không thể thực hiện đúng hẹn; và ở mức cao nhất, dám đứng ra khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu chỉ yêu cầu mỗi cá nhân tự giữ mình mà bỏ qua trách nhiệm của tổ chức. Một người trung thực có thể phải đối mặt với sức ép lớn khi môi trường làm việc dung túng cho sự gian dối, đánh giá nhân viên bằng những chỉ tiêu cứng nhắc hoặc không bảo vệ người dám lên tiếng. Nếu người phản ánh đúng không được bảo vệ, còn sai phạm không được xử lý kịp thời, thông điệp về lòng tự trọng sẽ khó trở thành thực hành thường ngày.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc xây dựng môi trường đề cao sự chính trực. Khi người làm đúng được ghi nhận, người phản ánh sai phạm được bảo vệ và các hành vi vi phạm được xử lý công bằng, trung thực mới có cơ hội trở thành một giá trị được duy trì trong tổ chức.

TS. Nguyễn Thị Duyên đề xuất cần giảm áp lực chỉ tiêu cứng, đa dạng hóa thước đo thành công, thiết kế cơ chế đánh giá không phụ thuộc hoàn toàn vào một con số; đồng thời gọi đúng bản chất hành vi, xử lý vi phạm nhất quán kể cả với người có thành tích và thiết lập các kênh phản ánh an toàn.

Với trẻ nhỏ, sự thay đổi có thể bắt đầu từ một câu nói tưởng như rất đơn giản khi con dũng cảm nhận lỗi: "Cảm ơn con đã nói thật với bố mẹ". Đó không phải là bỏ qua lỗi sai, đó là cách người lớn khuyến khích trẻ đối diện với sự thật, từ đó học cách chịu trách nhiệm và sửa chữa.

Khép lại một tháng đối thoại, Diễn đàn gia đình tháng 10 không đưa ra một đáp án duy nhất cho câu hỏi làm thế nào để mỗi người luôn sống trung thực. Nhưng từ những câu chuyện đời thường đến các phân tích chuyên sâu, diễn đàn gợi mở một điều quan trọng: Lòng tự trọng cần được nuôi dưỡng từ bên trong mỗi người và được bảo vệ bằng những chuẩn mực công bằng từ bên ngoài.

Và có lẽ, câu hỏi còn lại sau diễn đàn không chỉ dành cho mỗi người: "Khi không ai biết, ta có chọn làm điều đúng không?", mà còn dành cho cộng đồng: Ở nơi chúng ta sống, học tập và làm việc, người trung thực có đang phải chịu thiệt thòi? Nếu câu trả lời là có, đó không còn là câu chuyện riêng của người trung thực, mà là vấn đề cần được cả cộng đồng nhìn nhận và thay đổi.