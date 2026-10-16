Diễn đàn Quốc gia 'Văn hoá với Doanh nghiệp' 2026: Định hình khung hành động 10 năm tới

Ngày 8/11/2026, Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam – Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Sự kiện do Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương tổ chức, cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Diễn đàn gắn với chương trình kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và lễ tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Sau một thập kỷ, các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong quản trị, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được công bố năm 2021, tạo cơ sở đánh giá và tôn vinh doanh nghiệp thực hành tốt các chuẩn mực văn hóa. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh, yêu cầu đặt ra là chuyển các giá trị đã xác lập thành hành động cụ thể, thể hiện qua chất lượng quản trị, đạo đức nghề nghiệp, quan hệ với người lao động, khách hàng, đối tác và trách nhiệm với cộng đồng

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, cho biết phiên đối thoại chính sách sẽ tập trung phân tích những thay đổi trong quản trị doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và cơ chế phối hợp, nhằm bảo đảm các giá trị văn hóa được thực hành nhất quán, tạo ra giá trị kinh tế có thể nhận diện và đo lường.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

Điểm nhấn của diễn đàn là giới thiệu Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035 theo cấu trúc 9–4–2, gồm chín cấu phần nền tảng và công cụ thực thi, bốn chương trình hành động và hai đề án định hướng phát triển.

Chín cấu phần gồm: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local – công cụ đánh giá, thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; Trust Index – Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; VBN GLOBAL – Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; và Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026–2035.

Khung hành động hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện mức độ thực hành văn hóa, xác định nội dung cần cải thiện và đưa các chuẩn mực vào quản trị. Việc phát triển mạng lưới kết nối cũng được kỳ vọng tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo chương trình, diễn đàn sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đối thoại chính sách, giới thiệu khung hành động, định hướng hợp tác và lễ tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026. Các phiên trao đổi tập trung vào vai trò của văn hóa trong nâng cao chất lượng quản trị, xây dựng niềm tin và năng lực cạnh tranh; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp.

Sau 10 năm xây dựng nền tảng, giai đoạn 2026–2035 đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành một phần thực chất trong chiến lược phát triển doanh nghiệp. Hiệu quả sẽ được thể hiện qua những chuyển biến trong cách doanh nghiệp vận hành, thực hiện cam kết và tạo giá trị cho xã hội, qua đó góp phần đưa văn hóa kinh doanh trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.