Diễn đàn Quản trị Toàn cầu 2026 thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Quản trị Toàn cầu 2026 nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong thúc đẩy xây dựng trật tự quốc tế công bằng, bao trùm hơn. Ảnh :Reuters

Diễn ra từ ngày 23 đến 25-10 tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, diễn đàn quy tụ gần 400 đại biểu đến từ hơn 90 quốc gia, với 5 lĩnh vực trọng tâm và 22 hội thảo chuyên đề, tập trung thảo luận các vấn đề quản trị quốc tế, hợp tác đa phương và những thách thức mới nổi.

Cựu Thủ tướng Kyrgyzstan Djoomart Otorbaev cho rằng đối thoại là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, kể cả những bên có quan điểm khác biệt. Ông dẫn ví dụ về một doanh nhân Mỹ tham dự diễn đàn với mong muốn đóng góp vào việc xây dựng cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nhấn mạnh tiềm năng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực mới.

Cùng quan điểm, ông Erik Solheim, Chủ tịch Trung tâm EU-Châu Á, cựu Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nhận định thế giới cần xây dựng các quy tắc chung trong những lĩnh vực như không gian vũ trụ và AI nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời bảo đảm các thành tựu khoa học, công nghệ được sử dụng theo hướng có trách nhiệm.

Trong khi đó, ông Khalid Taimur Akram, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Pakistan vì Cộng đồng có Tương lai Chung, nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong thúc đẩy hòa bình, ổn định trước những bất ổn và xung đột tại nhiều khu vực.

Tại diễn đàn, Sáng kiến Quản trị Toàn cầu của Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ và phản hồi từ hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế kể từ khi được đề xuất hơn một năm trước. Trung Quốc đã công bố các biện pháp triển khai sáng kiến, tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển trong các vấn đề quốc tế.

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