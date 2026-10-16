Diễn đàn “Phụ nữ Lạng Sơn khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững” năm 2026

Các đại biểu dự diễn đàn

Các đại biểu dự diễn đàn

Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại diễn đàn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh

Diễn đàn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tại diễn đàn, các đại biểu đã theo dõi phóng sự “Tiếp nối hành trình phụ nữ khởi nghiệp”, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho 3 mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh.

Chuyên gia chia sẻ về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu cho 3 mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Thu, chuyên gia phát triển hệ sinh thái thuộc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC), người sáng lập hệ sinh thái MEVI chia sẻ về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Các đại biểu tham gia dự tọa đàm

Tiếp đó, Ban tổ chức tiến hành tọa đàm trao đổi, phân tích về thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững vào sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến đã làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, cách thức xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm và tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nữ trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ

Thông qua chương trình, hội viên phụ nữ được cung cấp những kiến thức, định hướng cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh.