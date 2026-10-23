Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026: Đà Nẵng khơi thông dư địa kinh tế chăm sóc và quy hoạch đô thị đa cực

Các đại biểu, chuyên gia chia sẻ tại phiên hội thảo 2 trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tham dự và có bài tham luận chia sẻ tại các phiên làm việc.

Đà Nẵng kết nối hệ sinh thái kinh tế chăm sóc và kinh tế biển

Tại hội thảo về “Thiết kế không gian đáng sống; bảo tồn di sản và các giá trị thiên nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội; thích ứng biến đổi khí hậu và chống chịu thiên tai”, các chuyên gia đã tập trung trao đổi cách tiếp cận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm kết nối thiết kế đô thị đáng sống, bảo tồn các giá trị địa phương, chuyển đổi kinh tế xanh và tuần hoàn, cùng với quản trị rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong phần tham luận với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái kinh tế chăm sóc và kinh tế biển thích ứng biến đổi khí hậu”, TS. Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chia sẻ những dư địa lớn của Đà Nẵng sau hợp nhất, trong đó nhấn mạnh thế mạnh về kinh tế chăm sóc và kinh tế biển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chia sẻ tham luận tại hội thảo. Ảnh: VINH ANH

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng xác định lấy sâm Ngọc Linh và dược liệu là hạt nhân của hệ sinh thái kinh tế chăm sóc; tập trung phát triển trên bốn trụ cột: Phát triển vùng nguyên liệu; các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm; dịch vụ chăm sóc; du lịch sức khỏe gắn với rừng Ngọc Linh.

Thành phố đặt mục tiêu tới năm 2030 có ít nhất 15 doanh nghiệp chế biến sâu và khoảng 50 sản phẩm chủ lực có thương hiệu quốc tế.

Đối với hệ sinh thái kinh tế biển, thành phố định hướng sáu nhóm giải pháp trọng tâm: Phát triển thủy sản bền vững; xây dựng cảng biển và logistics xanh; phát triển du lịch biển thông minh, thân thiện môi trường; khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo biển; bảo tồn phục hồi hệ sinh thái biển, rừng ngập mặn, san hô…; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ nguồn lợi từ biển.

Đà Nẵng giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh tại Chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải). Ảnh: VINH ANH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, hệ sinh thái kinh tế chăm sóc và kinh tế biển có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ cùng dư địa phát triển rất lớn.

Việc đẩy mạnh các sản phẩm kết hợp giữa sâm Ngọc Linh, dược liệu với nguồn nguyên liệu từ biển sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, giàu giá trị gia tăng để hướng đến xuất khẩu.

Quy hoạch giao thông thông minh cho đô thị đa cực

Trong phiên hội thảo về chủ đề “Quy hoạch giao thông thông minh kết nối các cực tăng trưởng”, TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trình bày tham luận về “Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, cảng hàng không, cảng biển và kết nối giao thông đô thị”, qua đó gợi mở từ thực tiễn tổ chức không gian và hệ thống giao thông thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất.

Theo TS. Lê Quang Nam, Đà Nẵng đang nghiên cứu tổ chức không gian theo mô hình “chuỗi đô thị đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp”, cụ thể hóa bằng khung “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam trình bày tham luận tại hội thảo về chủ đề “Quy hoạch giao thông thông minh kết nối các cực tăng trưởng”. Ảnh: VINH ANH

Khi cấu trúc đô thị chuyển từ đơn tâm sang đa cực, mạng lưới giao thông cũng cần chuyển từ mô hình chủ yếu đưa dòng người và phương tiện về trung tâm sang mô hình tạo khả năng tiếp cận giữa các cực. Nếu không, các cực tăng trưởng có nguy cơ phát triển rời rạc, luồng giao thông tiếp tục dồn về lõi trung tâm và đầu tư hạ tầng khó theo kịp quá trình đô thị hóa.

Từ sự phân công chức năng đó, quy hoạch giao thông cần giải quyết đồng thời nhu cầu đi lại trong từng cực, kết nối giữa các cực và vận chuyển hàng hóa tới các cửa ngõ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ liên quan, đồng thời kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành phối hợp thống nhất hướng tuyến, vị trí ga, phương án chỉnh tuyến đường sắt hiện hữu, tiến độ đầu tư và xem xét cơ chế phát triển TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) cùng việc huy động nguồn lực phù hợp với điều kiện Đà Nẵng.

Trong đó có cơ chế khai thác giá trị gia tăng quanh ga; rà soát chức năng, kết nối các đầu mối cảng biển, sân bay và logistics trong quan hệ liên vùng; đồng thời thống nhất cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong kết nối Chu Lai - Dung Quất. Ảnh: HỒ QUÂN

Quy hoạch giao thông thông minh cho đô thị đa cực là bài toán tích hợp giữa tổ chức không gian, sử dụng đất, dân cư, việc làm, các đầu mối hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Mạng lưới giao thông tích hợp tạo khả năng tiếp cận giữa các cực; TOD gắn phát triển đô thị với năng lực vận tải công cộng; còn cảng biển, sân bay, đường sắt và logistics kết nối các cực với thị trường vùng, quốc gia và quốc tế.

Các định hướng này cần được triển khai cùng với việc sử dụng dữ liệu, bảo đảm khả năng chống chịu của mạng lưới và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu nâng tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng lên khoảng 25% vào năm 2030, 35% vào năm 2040 và 45% vào năm 2050 cần được cụ thể hóa bằng lộ trình, năng lực cung ứng và nguồn lực thực hiện.