Chiều 14-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thể thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026). Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cùng 150 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang hiện diện trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong cách tạo ra sản phẩm, tiếp cận thị trường, tổ chức quản lý và xây dựng sinh kế. Đối với phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây vừa là cơ hội để vươn lên, vừa là thách thức cần được đồng hành, hỗ trợ.

Bên cạnh thuận lợi, phụ nữ vẫn còn gặp một số khó khăn. Vì vậy, diễn đàn được tổ chức nhằm tạo ra một không gian chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực và thúc đẩy những sáng kiến thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ mới.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ nội dung về định hướng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để đổi mới quản trị hợp tác xã, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; thực trạng sản xuất nông nghiệp xanh tại Khánh Hòa; định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; những điều kiện cần thiết để áp dụng VietGAP, sản xuất hữu cơ, tưới tiết kiệm và truy xuất nguồn gốc.

Các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận về: Mô hình đổi mới sáng tạo - chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, phụ nữ khởi nghiệp trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp xanh tại miền núi, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi theo chu trình khép kín tạo sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm khởi nghiệp xanh của phụ nữ, phát triển chuỗi giá trị nông sản, thủy sản, ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng mạng lưới liên kết trong phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình liên tịch với Trường Đại học Nha Trang về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 với thời hạn thực hiện 5 năm. Nội dung ký kết gồm 4 nhóm hoạt động trọng tâm: Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ; ươm tạo, tư vấn và phát triển sản phẩm; kết nối doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư và phát triển thị trường; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trường Đại học Nha Trang ký kết chương trình liên tịch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.