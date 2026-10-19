Diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026: Hội tụ tri thức, kết nối học thuật trong nước và quốc tế

Lần đầu tiên được tổ chức, Diễn đàn có quy mô 21 hội thảo, tọa đàm khoa học và thảo luận bàn tròn, dự kiến thu hút khoảng 1.300 học giả, trong đó có 250 diễn giả quốc tế. Đây là không gian kết nối, trao đổi tri thức và chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời thúc đẩy đối thoại liên ngành và hợp tác học thuật quốc tế.

Chương trình Diễn đàn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, lịch sử, chính trị, quan hệ quốc tế đến giáo dục, ngôn ngữ, truyền thông và công nghệ, như: Văn hoá trong Kỷ nguyên phát triển mới: Cơ sở lí luận và thực tiễn phát huy nguồn lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng quốc gia;, Khoảng cách số và Năng lực AI; Đối tác ASEAN - Hàn Quốc trong kỷ nguyên khủng hoảng: Kết nối phát triển, đổi mới và bản sắc văn hóa; Tương lai mở: Thúc đẩy giáo dục đại học công bằng và bao trùm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Từ ngữ, Thế giới và Máy móc - Văn học, Ngôn ngữ học và Triết học trong Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo…

Đặc biệt, chương trình "Đối thoại khoa học quốc tế: Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế" mở ra cơ hội thảo luận về vai trò, triển vọng và những hướng phát triển mới của khoa học xã hội và nhân văn trước những chuyển biến sâu sắc của thời đại.

Với quy mô và sự đa dạng về chủ đề, Diễn đàn Nhân văn Mùa thu 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ tri thức, thúc đẩy kết nối giữa các học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Thông tin về Diễn đàn Nhân văn mùa thu Hà Nội 2026 có tại website: https://ussh.vnu.edu.vn/vi/dien-dan-mua-thu-ha-noi/

Chương trình Diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/dien-dan-mua-thu-ha-noi/thong-tin-dien-dan/chuong-trinh-dien-dan-nhan-van-mua-thu-ha-noi-2026-25.html

Thông tin về các hội thảo, tọa đàm, thảo luận bàn tròn:

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/dien-dan-mua-thu-ha-noi/hoi-thao-toa-dam-khoa-hoc/