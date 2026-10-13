Diễn đàn nhân dân Nga-Việt Nam lần thứ hai mở rộng các lĩnh vực hợp tác

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: THANH THỂ)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga trước thềm khai mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Nga-Việt Nam.

Theo ông Kalganov, từ tháng 8/2020, Việt Nam đã được Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov xác định là hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của thành phố. Đây là cơ sở để hợp tác với Việt Nam được triển khai có hệ thống, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và đối tác ở các lĩnh vực khác nhau.

Diễn đàn nhân dân Nga-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội năm 2025, với sự tham gia của đại diện nhiều địa phương của Nga. Tiếp nối kết quả đạt được, Diễn đàn lần thứ hai dự kiến mở rộng sự tham gia của các địa phương Việt Nam, với kỳ vọng có khoảng 20 địa phương cử đại diện tham dự.

Theo ông Kalganov, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như kinh tế, y học công nghệ cao, giáo dục, văn hóa và du lịch. Nhiều tổ chức và doanh nghiệp từ Saint Petersburg, Moskva và các địa phương khác của Nga dự kiến tham gia, tạo cơ hội trao đổi trực tiếp và tìm kiếm những hướng hợp tác cụ thể.

Du lịch và kết nối hàng không cũng là những nội dung được phía Saint Petersburg quan tâm. Ông Kalganov bày tỏ kỳ vọng lượng khách Nga đến Việt Nam trong năm 2026 đạt 1,5 triệu lượt, so con số chưa đến 700.000 lượt năm 2025.

Thành phố cũng mong muốn trong năm 2027 có các đường bay thẳng kết nối với những địa phương của Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, Saint Petersburg thúc đẩy các chương trình giảng dạy tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Phía thành phố cũng dự kiến tổ chức lễ hội “Saint Petersburg-Việt Nam: Đối thoại văn hóa”.

Một định hướng khác là thúc đẩy giao lưu thanh niên và trao đổi sinh viên. Theo ông Kalganov, phía Saint Petersburg dự kiến tổ chức diễn đàn thanh niên Nga-Việt Nam vào năm 2027, tập trung vào phát triển khởi nghiệp trong giới trẻ và đào tạo sinh viên. Thành phố mong muốn thu hút thêm sinh viên Việt Nam đến học tập tại Nga, đồng thời khuyến khích sinh viên Nga sang Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và y khoa.

Ông Kalganov đánh giá những tiến bộ công nghệ của Việt Nam mở ra triển vọng hợp tác mới với các trường đại học Nga. Việc tăng cường trao đổi sinh viên, kết nối các nhà khoa học và thúc đẩy nghiên cứu chung sẽ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Thông qua Diễn đàn nhân dân Nga-Việt Nam lần thứ hai, Saint Petersburg kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối giữa các địa phương và đưa các sáng kiến hợp tác Nga-Việt Nam đi vào thực chất, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.