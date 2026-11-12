Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026: Kết nối nguồn lực cho tầm nhìn 2045

Các đại biểu dự VGL Forum 2024 tại Paris

Khởi xướng từ năm 2019, VGL Forum từng bước phát triển mạng lưới người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, có khát vọng cống hiến và khả năng hành động, thúc đẩy trao đổi tri thức, đóng góp vào các chính sách và tham gia triển khai những dự án phát triển thiết thực cho Việt Nam.

Diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực từ gần 30 quốc gia, cùng nhiều lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện tổ chức trong và ngoài nước.

Các phiên đối thoại tại Diễn đàn sẽ tập trung vào con người, giá trị xã hội, văn hóa - lịch sử, khoa học - công nghệ và tăng trưởng - thịnh vượng, nhằm huy động tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực toàn cầu cho các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Chia sẻ tại buổi họp báo được tổ chức trực tuyến từ Paris vào chiều nay, 11/11, GS. Nguyễn Đức Khương - Thành viên cấp cao, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh; Chủ tịch AVSE Global nhấn mạnh, thế mạnh của người Việt không chỉ là trình độ, năng lực và khả năng bắt kịp xu hướng thế giới mà còn ở tình cảm hướng về quê hương, sự gắn kết với cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo rất cao. Mỗi cá nhân, trí thức Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu, làm việc trong lĩnh vực nào, đều có thể đóng góp sức mình, như những dòng nước nhỏ hợp thành dòng chảy lớn, tạo nên sức mạnh chung để xây dựng đất nước.

Theo TS. Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án AVSE Global, sứ mệnh cốt lõi của Diễn đàn là kết nối tri thức bậc cao và chuyển hóa thành hành động cụ thể thông qua các báo cáo chiến lược, hoạt động tư vấn, các diễn đàn lớn và dự án nghiên cứu phát triển.

Thông tin thêm về thành phần tham dự Diễn đàn năm nay, TS. Đinh Thanh Hương cho biết, khách mời thuộc 5 nhóm chính gồm: Lãnh đạo các tập đoàn lớn; các nhà kinh tế, nhà đầu tư và chủ đầu tư quỹ lớn; những cá nhân có tầm ảnh hưởng về văn hóa, xã hội và thể thao; những nhân vật có tầm ảnh hưởng về xã hội và chính trị; cùng các chuyên gia, KOL có tầm ảnh hưởng về ý tưởng và tư tưởng.

Đáng chú ý, nhằm chuẩn bị nguồn lực cho tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, Ban tổ chức VGL Forum 2026 đặc biệt đẩy mạnh hạng mục "Emerging Vietnam Global Leaders" (Những ngôi sao đang sáng) để tôn vinh thế hệ trẻ, tạo sự tiếp nối vững chắc cho các thế hệ đi trước.

AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, với hơn 300 nhân sự nòng cốt tại hơn 30 quốc gia, mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức kết nối thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành. AVSE Global triển khai các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo và các dự án trong nhiều lĩnh vực nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.