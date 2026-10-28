Động viên khích lệ tinh thần học tập, tu dưỡng và rèn luyện các Đoàn viên ưu tú.

Chiều 27/10, tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, Đoàn phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) phối hợp với Chi bộ Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026.

Tham dự diễn đàn có bà Trương Thị Ngọc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn & Thanh thiếu nhi, Thành Đoàn Đà Nẵng; bà Hoàng Giang Yên Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Cường; ông Lê Viên Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Hòa Cường; ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng phường; TS Trần Văn Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng; các đại diện Thường trực Đoàn phường, Cấp uỷ chi bộ, Đoàn thanh niên và các Đoàn viên ưu tú.

Diễn đàn được tổ chức tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng là cơ hội để sinh viên nhận thức được vai trò và phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng.

Diễn đàn tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn, chi bộ, cấp ủy, đảng viên được phân công giúp đỡ và bản thân đoàn viên trong quá trình phấn đấu.

Bà Hoàng Giang Yên Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Cường phát biểu tại diễn đàn.

Tại chương trình, các tham luận tập trung vào vai trò của chi bộ nhà trường trong lãnh đạo, tạo nguồn và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; trách nhiệm đồng hành, hướng dẫn của đảng viên được phân công giúp đỡ; kinh nghiệm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú từ thực tiễn hoạt động Đoàn. Đại diện đoàn viên ưu tú cũng chia sẻ về động cơ phấn đấu vào Đảng, kết quả học tập, rèn luyện, những khó khăn gặp phải và kế hoạch tu dưỡng trong thời gian tới.

Ông Lê Viên Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Đoàn phường phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu đồng thời trao đổi những vướng mắc trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hoàn thiện hồ sơ và theo dõi quá trình phấn đấu; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn kết nạp, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định. Trong đó, chú trọng gắn công tác phát triển đảng viên với nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

TS Trần Văn Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Thông qua diễn đàn, các đơn vị hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, chi bộ và nhà trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú; góp phần xây dựng nguồn đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến.

Đoàn viên ưu tú trao đổi tại diễn đàn.

Động viên khích lệ tinh thần học tập, tu dưỡng và rèn luyện các Đoàn viên ưu tú.

Dịp này, Ban Tổ chức trao quà động viên các đoàn viên ưu tú tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.