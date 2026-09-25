Diễn đàn 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn' 2026 có chủ đề về AI

Các diễn giả trao đổi với hội viên, thanh niên tại diễn đàn. (Ảnh: LÂM HẢI)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Hải Long khẳng định, khuyến khích thanh niên đọc sách không chỉ là tạo dựng một thói quen tốt trước mắt, mà còn là góp phần xây dựng nền tảng tri thức, kỹ năng và bản lĩnh cho tương lai.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, người trẻ có nhiều cách tiếp cận tri thức nhanh chóng và thuận tiện. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, gợi ý tài liệu; sách điện tử và sách nói giúp việc đọc linh hoạt hơn. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Đọc trọn vẹn một tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận là quá trình mỗi người phải tự thực hiện.

Đồng chí Lê Hải Long phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: LÂM HẢI)

Từ năm 2021 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai các hoạt động khuyến đọc với thông điệp “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” thông qua nhiều diễn đàn, ngày hội đọc sách, hoạt động trao đổi sách, xây dựng tủ sách thanh niên, giao lưu với tác giả và đưa sách đến nhiều địa bàn, nhóm thanh niên.

"Cần quan tâm đưa sách đến thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời khai thác hiệu quả sách điện tử, sách nói và nền tảng số để người trẻ có thể đọc theo điều kiện của mình góp phần thúc đẩy, hình thành thói quen đọc sách nâng cao văn hóa đọc trong các khối đối tượng thanh thiếu nhi", đồng chí Lê Hải Long bày tỏ mong muốn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các diễn giả, chuyên gia về văn hóa đọc và sách đã giao lưu, trao đổi với hội viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc. Từ đó, vận động, khuyến khích hội viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Cùng với đó, các đại biểu đã trao đổi về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thói quen đọc, phương pháp tiếp cận và khai thác thông tin, tri thức; giải pháp sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và đọc sách; nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, hạn chế sự phụ thuộc vào AI.

Ban tổ chức trao học bổng tặng sinh viên vượt khó học tốt. (Ảnh: LÂM HẢI)

Dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng tặng 30 sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội.