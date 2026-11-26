Chiều 26.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026, với chủ đề “Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững vùng ĐBSCL”, dự kiến diễn ra vào ngày 2.12.2026, tại Vĩnh Long.

Đây là sự kiện do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, với sự đồng tổ chức của UBND TP.HCM, UBND TP. Cần Thơ, UBND các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Diễn đàn năm nay tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển vùng ĐBSCL, đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển, tăng cường liên kết giữa ĐBSCL và TP.HCM.

Theo dự kiến, phiên khai mạc thu hút khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã…

Nội dung phiên toàn thể tập trung vào ba nhóm vấn đề có tác động đến phát triển của ĐBSCL trong giai đoạn tới. Nhóm thứ nhất là huy động nguồn lực, nhất là tài chính để đầu tư phát triển ĐBSCL trong tình hình mới; đồng thời gắn với mối liên kết giữa ĐBSCL và TP.HCM. Nhóm thứ hai là đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Nhóm thứ ba tập trung đầu tư cho kinh tế biển của ĐBSCL, lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong bối cảnh không gian kinh tế được mở rộng.

Kinh tế biển vùng ĐBSCL là một trong những vấn đề trọng tâm được Diễn đàn trao đổi tìm hướng phát triển trong thời gian tới

Ông Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, hiện nay các tỉnh, thành trong vùng đều có biển và để thực hiện các nghị quyết của Trung ương về kinh tế biển, các địa phương cần xác định đây là động lực, trụ cột để tập trung đầu tư trong thời gian tới. Diễn đàn sẽ đưa ra giải pháp liên kết, tạo không gian phát triển mới cho kinh tế biển giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoài ra, một trong những mục tiêu quan trọng là kết nối giữa ĐBSCL với TP.HCM trong tình hình mới. Hiện nay, TP.HCM đã rộng hơn trước và có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để các địa phương ĐBSCL hợp tác, cùng phát triển…

Thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng ĐBSCL cũng được quan tâm ở Diễn đàn lần này

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thêm, Mekong Connect là Diễn đàn liên kết vùng, được hình thành từ năm 2015 trên cơ sở sáng kiến, hợp tác giữa 4 địa phương thuộc nhóm ABCD Mekong, gồm: An Giang, Bến Tre (nay là Vĩnh Long), Cần Thơ và Đồng Tháp.

Qua 10 năm phát triển, với sự tham gia của TP.HCM và mở rộng hợp tác cùng các địa phương, Diễn đàn từng bước trở thành không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Năm 2026 đánh dấu kỳ Diễn đàn lần thứ 10, đồng thời là kỳ Diễn đàn đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, bước vào giai đoạn vận hành mới. Không gian liên kết Mekong Connect được mở rộng là điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết, khơi thông nguồn lực thúc đẩy vùng ĐBSCL phát triển.