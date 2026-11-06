Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Khảo sát thực tế, thúc đẩy kết nối sản xuất - logistics miền Trung - Tây Nguyên

Chiều ngày 6/11/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong hai ngày 6 - 7/11, đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn đã khảo sát thực tế tại Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Đây là hai điểm khảo sát có ý nghĩa thiết thực trong việc tìm hiểu năng lực hạ tầng, hoạt động khai thác cảng biển, nhu cầu logistics tại khu công nghiệp và khả năng kết nối hàng hóa giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung.

Kết nối từ cửa ngõ cảng biển đến các trung tâm sản xuất

Hoạt động khảo sát nằm trong chương trình của Diễn đàn Logistics năm nay với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”. Thông qua hoạt động khảo sát, đoàn đại biểu có điều kiện tiếp cận trực tiếp hoạt động của các doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình tiếp nhận, bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa, đồng thời trao đổi về nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics của các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu.

Tại điểm khảo sát đầu tiên Cảng Quy Nhơn, Đoàn đã nghe đại diện Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển, năng lực khai thác, hệ thống cầu bến, kho bãi, trang thiết bị xếp dỡ và mạng lưới tuyến vận tải biển. Được thành lập năm 1976, Cảng Quy Nhơn hiện là thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), giữ vai trò là một trong những đầu mối cảng biển quan trọng tại khu vực miền Trung.

Đi diện Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn giới thiệu với Đoàn về hoạt động của Cảng Quy Nhơn.

Lợi thế nổi bật của Cảng Quy Nhơn là vị trí địa lý, nằm ở điểm đầu Quốc lộ 19, có khả năng kết nối khu vực duyên hải với Tây Nguyên, đồng thời tạo cửa ngõ giao thương ra biển cho một phần khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Theo thông tin giới thiệu tại buổi làm việc, từ cảng đến Pleiku khoảng 165 km, cửa khẩu Lệ Thanh khoảng 237 km và cửa khẩu Bờ Y khoảng 272 km. Trong bán kính kết nối gần cảng có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định cách cảng khoảng 25 km.

Đây là cơ sở quan trọng để xem xét khả năng tổ chức các luồng hàng từ vùng nguyên liệu, nhà máy ở Tây Nguyên về cảng biển, thay vì phụ thuộc vào những tuyến vận chuyển đường dài đến các cảng ở khu vực phía Nam. Việc rút ngắn hành trình vận chuyển, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cảng biển và tổ chức các tuyến vận tải phù hợp có thể góp phần giảm chi phí logistics, cải thiện thời gian giao hàng và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Về năng lực khai thác, Cảng Quy Nhơn hiện có 5 cầu bến với tổng chiều dài gần 1.200 m; hệ thống kho, bãi gồm bãi hàng tổng hợp, bãi container và kho hàng. Cảng được trang bị các loại cẩu giàn STS, cẩu bờ di động, cẩu khung RTG, xe nâng và thiết bị phục vụ xếp dỡ hàng container, hàng rời. Đáng chú ý, hệ thống có 400 ổ cắm container lạnh, tạo điều kiện phục vụ các mặt hàng cần kiểm soát nhiệt độ như nông sản, trái cây.

Một góc Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, năng suất xếp dỡ container đạt khoảng 60 moves/giờ/tàu; một tàu container thông thường có thể hoàn thành việc làm hàng trong ngày. Cảng hiện duy trì khoảng 8 chuyến tàu container mỗi tuần, với khoảng 20 hãng tàu khai thác và mua chỗ. Hàng hóa có thể được vận chuyển trực tiếp hoặc trung chuyển qua một số trung tâm logistics trong khu vực như Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Cái Mép - Thị Vải và Singapore để đi đến các thị trường quốc tế.

Đối với hàng hóa Tây Nguyên, khả năng khai thác các tuyến vận tải biển từ Quy Nhơn có ý nghĩa đặc biệt trong việc đa dạng hóa phương án xuất khẩu. Đây cũng là hướng đi cần được quan tâm trong bối cảnh khu vực có nguồn hàng nông sản, nguyên liệu và sản phẩm công nghiệp cần được tổ chức vận chuyển với quy mô lớn, ổn định và có khả năng đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng quốc tế.

Tuy nhiên, cơ cấu hàng hóa qua cảng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng. Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ, hàng rời ngoài container hiện còn phụ thuộc đáng kể vào dăm gỗ và viên gỗ nén; trong khi đó, cảng mong muốn thu hút thêm nguồn hàng nông sản từ Tây Nguyên. Đối với hàng container, hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn, với các nhóm hàng chủ yếu như đồ gỗ, trái cây và tinh bột sắn.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Đoàn khảo sát nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động khảo sát trong việc nhận diện mối liên kết giữa các vùng sản xuất ở cao nguyên với hệ thống cảng biển duyên hải. “Chuyến khảo sát được tổ chức với mong muốn làm rõ hơn sự kết nối giữa các vùng sản xuất ở cao nguyên với hệ thống cảng biển duyên hải. Từ thực tế tiếp nhận, bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa, chúng ta có thể nhận diện những khâu đang vận hành tốt, những điểm cần cải thiện và cơ hội hợp tác giữa chủ hàng, doanh nghiệp logistics với đơn vị khai thác cảng”.

Theo đại diện Ban Tổ chức Diễn đàn, những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và kiến nghị thu nhận tại các điểm khảo sát sẽ được Đoàn ghi nhận, tổng hợp, phục vụ công tác tham mưu và trao đổi tại Diễn đàn. Qua đó, các nội dung thảo luận về phát triển logistics không chỉ xuất phát từ định hướng chung mà còn gắn với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và điều kiện khai thác tại từng địa bàn.

Đoàn khảo sát tham qua Trung tâm điều hành sản xuất của Cảng Quy Nhơn.

Từ khu công nghiệp, nhận diện nhu cầu logistics của doanh nghiệp

Ngay sau chương trình khảo sát tại Cảng Quy Nhơn, đoàn đại biểu tiếp tục làm việc tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, thuộc xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai. Đây là điểm khảo sát bổ sung góc nhìn từ phía sản xuất, đầu tư và sử dụng dịch vụ logistics.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty CP Becamex Bình Định, Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định đã giới thiệu về định hướng phát triển dự án, quy hoạch hạ tầng, khả năng kết nối giao thông và các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dự án được phát triển theo mô hình kết hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, với tổng quy mô khoảng 1.425 ha; trong đó, khu công nghiệp khoảng 1.051 ha và khu đô thị khoảng 374 ha.

Về vị trí, dự án có khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 19, tuyến cao tốc Bắc - Nam, đường sắt và các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực. Theo giới thiệu, Khu công nghiệp cách Quốc lộ 1A khoảng 8 km, Quốc lộ 19 khoảng 18 km, Cảng Quy Nhơn khoảng 22 km và sân bay Phù Cát khoảng 32 km. Những kết nối này tạo điều kiện để doanh nghiệp xem xét phương án tổ chức vận chuyển nguyên liệu đầu vào, hàng hóa phục vụ sản xuất và thành phẩm đến các thị trường tiêu thụ.

Đối với hoạt động logistics, khu công nghiệp không chỉ là nơi tập trung nhà máy, cơ sở sản xuất mà còn là điểm phát sinh nhu cầu lớn về vận tải, kho bãi, giao nhận, quản lý hàng tồn kho và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng. Khi quy mô sản xuất và thu hút đầu tư tăng lên, yêu cầu đặt ra là phải phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ logistics, bảo đảm nguyên liệu được cung ứng đúng tiến độ, sản phẩm được vận chuyển kịp thời và chi phí lưu thông được kiểm soát hiệu quả.

Tại đây, đoàn khảo sát tập trung tìm hiểu nhu cầu logistics của doanh nghiệp ngay từ khâu nhập khẩu nguyên liệu, bố trí kho hàng, tổ chức vận chuyển giữa nhà máy với cảng biển đến khâu giao nhận thành phẩm. Các nội dung trao đổi cũng hướng tới khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, qua đó nhận diện những loại hình dịch vụ cần phát triển cùng quá trình thu hút đầu tư.

Đại diện Công ty CP Becamex Bình Định, Chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định giới thiệu về hoạt động và định hướng phát triển Khu công nghiệp

Đại diện Đoàn khảo sát cho rằng, từ góc độ xuất nhập khẩu, sức hấp dẫn của một khu công nghiệp gắn chặt với khả năng bảo đảm nguyên liệu đầu vào và đưa sản phẩm tới khách hàng đúng thời hạn. “Với doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, một kế hoạch sản xuất tốt cần đi cùng phương án kho bãi, vận tải và giao nhận đáng tin cậy”. Do vậy, việc khảo sát tại khu công nghiệp là dịp để các đơn vị cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp sản xuất có thêm thông tin về các dịch vụ có thể sử dụng trong khu vực.

Thông qua chương trình làm việc, đoàn đại biểu cũng lắng nghe thông tin về tình hình phát triển hạ tầng, định hướng thu hút đầu tư và nhu cầu logistics của các doanh nghiệp đang triển khai dự án. Những vấn đề như bố trí kho hàng, tổ chức vận chuyển giữa nhà máy với cảng biển, nhu cầu gom hàng và phối hợp lịch giao nhận... là những nội dung được quan tâm để hình thành phương án hợp tác, kết nối hiệu quả.

Đoàn khảo sát tham quan Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

Khảo sát thực tế, tạo cơ sở cho kết nối logistics liên vùng

Là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, việc Ban Tổ chức lựa chọn Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định làm hai điểm khảo sát trong cùng một chương trình thể hiện cách tiếp cận từ cả hai phía của chuỗi cung ứng: nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa và nơi phát sinh nhu cầu vận chuyển từ hoạt động sản xuất. Nếu cảng biển cung cấp năng lực kết nối hàng hóa với các tuyến vận tải trong nước và quốc tế, thì khu công nghiệp là nơi hình thành nguồn hàng, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm.

Hai mắt xích này có quan hệ bổ trợ trực tiếp. Kết nối thuận lợi giữa khu công nghiệp và cảng biển sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, giao nhận; ngược lại, nguồn hàng ổn định từ các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu sẽ tạo điều kiện để cảng biển mở rộng quy mô khai thác, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa và phát triển thêm dịch vụ logistics giá trị gia tăng.

Đối với khu vực Tây Nguyên, tiềm năng kết nối này càng có ý nghĩa khi địa bàn có thế mạnh về nông sản, nguyên liệu và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, cảng biển, khu công nghiệp, kho bãi, trung tâm logistics và các doanh nghiệp vận tải. Việc tổ chức các điểm gom hàng, phát triển kho lạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đa phương thức và tăng cường liên kết giữa chủ hàng với nhà cung cấp dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng.

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra trong định hướng phát triển logistics miền Trung - Tây Nguyên. Theo thông tin từ Ban Tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, khu vực hiện có lợi thế về hệ thống cảng biển dọc duyên hải và các hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với thị trường. Dù vậy, hàng hóa xuất khẩu của khu vực vẫn chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ; kết nối trục ngang, điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh đó, chương trình khảo sát thực tế không chỉ giúp đại biểu tham dự Diễn đàn có thêm thông tin về năng lực của từng doanh nghiệp, mà còn tạo cơ hội trao đổi trực tiếp, tìm kiếm đầu mối hợp tác và ghi nhận các kiến nghị từ thực tiễn.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 6 - 7/11/2026 tại Gia Lai, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”. Năm 2026 cũng là năm đầu triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy, việc khảo sát các đầu mối hạ tầng và sản xuất tại địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần nhận diện những điều kiện thuận lợi, các điểm nghẽn cần tháo gỡ và cơ hội liên kết logistics vùng. Từ thực tiễn tại Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, yêu cầu đặt ra là cần thúc đẩy liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, cảng biển và các hành lang vận tải xuyên biên giới. Khi các mắt xích này được kết nối hiệu quả, logistics sẽ không chỉ thực hiện chức năng vận chuyển hàng hóa mà còn trở thành một yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.