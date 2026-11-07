Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Kết nối logistics liên vùng, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu

Phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026

Diễn đàn tập trung thảo luận các định hướng, giải pháp phát triển hệ thống logistics đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và mở rộng sự tham gia của logistics Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển logistics quốc gia tại cuộc làm việc ngày 2/11/2026 cũng được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, tạo định hướng xuyên suốt cho ngành logistics trong giai đoạn phát triển mới.

Logistics - hạ tầng mềm chiến lược, động lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức trong hai ngày 6-7/11/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện thường niên quan trọng của ngành logistics Việt Nam, được Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng cường liên kết giữa logistics với các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu, đồng thời tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi chính sách và kết nối hợp tác giữa các cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn năm nay thu hút khoảng 600 đại biểu, gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý địa phương; các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội logistics; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu; viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức Diễn đàn mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh yêu cầu tăng cường kết nối logistics giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, các cảng biển, cửa khẩu và hành lang thương mại quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết. Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông, lâm sản, không gian phát triển công nghiệp và vị trí kết nối với cảng biển Quy Nhơn, Gia Lai có tiềm năng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics liên vùng.

Trước phiên toàn thể và các hoạt động chính thức, chiều 6/11, các đại biểu đã tham gia chương trình khảo sát thực tế tại Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex - VSIP. Đây là những địa điểm có vai trò quan trọng trong kết nối hoạt động sản xuất, vận tải, lưu thông và xuất nhập khẩu hàng hóa của khu vực. Hoạt động khảo sát giúp các đại biểu có thêm góc nhìn thực tiễn về năng lực hạ tầng, khả năng khai thác và những yêu cầu đặt ra đối với việc hình thành các chuỗi logistics kết nối vùng sản xuất cao nguyên với cửa ngõ hàng hải.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh ngành logistics đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Những bất ổn địa chính trị, xung đột quốc tế, biến động thương mại và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đang đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thích ứng, khả năng tổ chức vận tải và bảo đảm tính liên tục của hoạt động lưu thông hàng hóa. Cùng với đó, xu hướng logistics xanh, chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc trong phương thức cung cấp dịch vụ logistics.

Trong nước, năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là giai đoạn đất nước tập trung hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nêu rõ, logistics kết nối sản xuất với thị trường, phục vụ cả hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trong nước. Chất lượng dịch vụ logistics tác động trực tiếp đến khả năng thực hiện đơn hàng, chi phí của doanh nghiệp, thu nhập của người sản xuất và giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, phát triển logistics là trách nhiệm chung của nhiều ngành, nhiều địa phương, trong đó Bộ Công Thương giữ vai trò quản lý nhà nước về dịch vụ logistics và đầu mối triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh việc quán triệt kết luận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt gần đây đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc họp với các Bộ, ngành về định hướng phát triển ngành logistics.

Theo Thứ trưởng, bối cảnh mới tạo ra tiền đề cho phát triển ngành Logistics trong thời gian tới. Mặc dù xu hướng bảo hộ tại một số thị trường nhưng nhìn chung thương mại thế giới được nhiều tổ chức quốc tế dự báo tiếp tục tăng trưởng. Với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thương mại còn cao hơn so với thế giới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm 2026 đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025 và cả năm dự báo có thể đạt 1.200 tỷ USD.

Diễn đàn năm nay diễn ra sau một năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia đã xác lập những định hướng, nhiệm vụ lớn; yêu cầu lúc này là tổ chức thực hiện hiệu quả và tạo chuyển biến mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Tuy nhiên chúng ta cần nhìn thẳng vào những vấn đề còn tồn tại trong ngành logistics, từ đó vươn lên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, Diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng mở, kết nối cao nguyên với duyên hải, kết nối vùng nguyên liệu và các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế.

"Đây không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong mạng lưới logistics quốc gia, tìm kiếm những hướng liên kết mới và từng bước chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh thực chất", Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Theo Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tỉnh hiện có hơn 300 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu; hàng hóa đã có mặt tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD/năm. Cùng với thế mạnh nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và kinh tế biển, Gia Lai có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hai sân bay Phù Cát và Pleiku, có Cảng Quy Nhơn và dự án Cảng Phù Mỹ đang được triển khai, có cao tốc Bắc Nam đi qua và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được hình thành… Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ những lợi thế đó, cần tiếp tục cải thiện kết nối hạ tầng, tổ chức hiệu quả vận tải đa phương thức, phát triển dịch vụ kho bãi, bảo quản, logistics lạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ xuất khẩu…

Đồng thời mong muốn thông qua Diễn đàn, các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi, đề xuất những giải pháp khả thi nhằm hình thành các chuỗi logistics liên thông từ vùng sản xuất, khu công nghiệp đến cảng biển và cửa khẩu; tăng cường kết nối Gia Lai với các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, khu vực Tam giác phát triển và các thị trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu chào mừng Diễn đàn

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao Bộ Công Thương, tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức sự kiện.

"Sự tham dự đông đủ của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế không chỉ khẳng định sự thành công của Diễn đàn, mà còn cho thấy rõ nét tinh thần đồng hành, quyết tâm đổi mới và khát vọng đưa ngành logistics Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vươn tầm khu vực và thế giới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, logistics là ngành dịch vụ thiết yếu, bảo đảm lưu thông hàng hóa, tăng cường kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng, gắn sản xuất với tiêu dùng, thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Logistics thông suốt, hiệu quả giúp giảm chi phí, thúc đẩy sản xuất, mở rộng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, tính tự chủ của nền kinh tế. Đầu tư cho logistics chính là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả phát triển của ngành thời gian qua với tốc độ tăng trưởng khoảng 14-16%, đóng góp khoảng 4,5-5% GDP, góp phần phục vụ quy mô thương mại ngày càng lớn; định hướng phát triển ngành từng bước được cụ thể hóa. Cùng với sự phát triển đột phá của hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dư địa phát triển ngành logistics Việt Nam ngày càng mở rộng...

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề còn tồn tại trong phát triển ngành như: chi phí logistics vẫn tương đương 16-17% GDP, cao hơn so với mức bình quân thế giới; năng lực tổ chức, kết nối và vận hành chuỗi cung ứng còn hạn chế; kết nối giữa vùng sản xuất, khu công nghiệp, trung tâm logistics với cảng, ga và cửa khẩu chưa đồng bộ; doanh nghiệp Việt Nam chưa nắm giữ thị phần tương xứng với tiềm năng và quy mô thị trường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển logistics phải gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu giảm chi phí logistics xuống còn 12-15% GDP vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đầu tư cho logistics chính là đầu tư cho năng lực phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và Nhân dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung 06 nhóm nhiệm vụ: hoàn thiện thể chế và xác lập cơ chế điều phối logistics quốc gia; phát triển hạ tầng, kết nối hành lang kinh tế; cải cách thủ tục, liên thông dữ liệu và tạo thuận lợi thương mại; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chủ động ứng phó gián đoạn chuỗi cung ứng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển nhân lực và huy động nguồn lực; đồng thời nâng tầm Chiến lược phát triển logistics và tăng cường đo lường kết quả thực hiện.

Trong đó, một nhiệm vụ đáng chú ý là Bộ Công Thương được giao chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026 phương án thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển logistics, do một đồng chí lãnh đạo Chính phủ trực tiếp phụ trách, với Bộ Công Thương là cơ quan thường trực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong quý I/2027 các bộ, ngành, địa phương rà soát, lập danh mục những điểm nghẽn kết nối hạ tầng, xác định nguồn lực và tiến độ xử lý.

Đối với Gia Lai, yêu cầu đặt ra là kết nối vùng nguyên liệu phía Tây với cửa ngõ biển Quy Nhơn, hình thành chuỗi chế biến, bảo quản và xuất khẩu ổn định. Đây cũng là định hướng có ý nghĩa trực tiếp đối với việc khai thác tiềm năng logistics miền Trung - Tây Nguyên.

Kết nối logistics liên vùng, mở rộng không gian tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Cụ thể hóa những định hướng chiến lược và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, phiên toàn thể Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 tập trung trao đổi về triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, nâng cao năng lực doanh nghiệp, logistics thông minh và kết nối chuỗi cung ứng quốc tế.

Các tham luận tại Diễn đàn mang đến góc nhìn đa dạng từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Trong đó, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương trình bày tham luận “Logistics Việt Nam: Từ Chiến lược đến cơ hội bứt tốc”, làm rõ những định hướng và cơ hội phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), với tham luận “Doanh nghiệp logistics Việt Nam: Từ nhà cung cấp dịch vụ đến đối tác toàn cầu”, đề cập yêu cầu nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi cung ứng quốc tế.

Ở góc nhìn quốc tế, tham luận của TS. Thomas Sim, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA) đề cập xu hướng phát triển logistics thông minh và những cơ hội ngành logistics Việt Nam cần nắm bắt. Ông Chhieng Pich, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Giao thông Công chính Campuchia chia sẻ về kết nối logistics Campuchia - Lào - Việt Nam cùng tiến ra thị trường thế giới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Logistics Tập đoàn Gemadept tập trung vào yêu cầu hoàn thiện thể chế, khơi thông kết nối logistics liên vùng và xuyên biên giới.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương trình bày tham luận “Logistics Việt Nam: Từ Chiến lược đến cơ hội bứt tốc”

Cũng trong khuôn khổ phiên toàn thể, Diễn đàn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics năm 2026; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án hạ tầng logistics tại tỉnh Gia Lai; đồng thời chứng kiến trao các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các hiệp hội, doanh nghiệp.

Các thỏa thuận hợp tác gồm: MOU giữa Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) và Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA); MOU giữa Hiệp hội Logistics Hà Nội, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Logistics Đồng Nai; hợp đồng hợp tác giữa Cảng Hải Phòng và SuperPort Việt Nam.

Cùng với đó, Diễn đàn tổ chức ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Logistics Quảng Ninh, Hiệp hội Vận tải và Logistics Bắc Ninh. Các hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới liên kết giữa các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương, tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác, chia sẻ nguồn lực và phát triển dịch vụ logistics trên phạm vi cả nước.

Theo chương trình, chiều ngày 7/11, Diễn đàn tiếp tục với hai phiên chuyên đề, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics quốc gia.

Phiên chuyên đề thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới” tập trung thảo luận việc rà soát, sửa đổi Nghị định số 163/2017/NĐ-CP và hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động logistics.

Các tham luận tập trung vào những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2017/NĐ-CP; đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý về dịch vụ logistics; tiềm năng phát triển dịch vụ logistics hóa chất và kiến nghị về thể chế; cũng như các quy định pháp lý đối với ứng dụng công nghệ trong logistics, nhìn từ bài toán thử nghiệm xe tự lái.

Phiên thảo luận có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội logistics, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và chuyên gia pháp lý. Đây là dịp để các bên trao đổi trực tiếp về những bất cập trong quy định hiện hành, yêu cầu thích ứng với các mô hình kinh doanh mới, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển dịch vụ logistics tích hợp.

Phiên chuyên đề thứ hai với chủ đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung - Tây Nguyên” hướng đến khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực, đặc biệt là khả năng kết nối vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất với cảng biển, các trung tâm logistics và thị trường quốc tế.

Các tham luận tập trung làm rõ vai trò của Gia Lai trong thúc đẩy phát triển logistics khu vực Tây Nguyên; tiềm năng phát triển các dịch vụ logistics đặc thù tại miền Trung - Tây Nguyên; phát triển tuyến vận tải ven biển kết nối miền Trung - Tây Nguyên và Hành lang Kinh tế Đông - Tây; logistics nông sản như một chìa khóa thúc đẩy xuất khẩu cho khu vực Tây Nguyên.

Những vấn đề về kết nối cảng biển, phát triển vận tải đa phương thức, tổ chức luồng hàng, logistics nông sản và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng được đặt ra từ góc nhìn của các hiệp hội logistics, cảng biển, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.

Đối với khu vực Tây Nguyên, bài toán logistics không chỉ nằm ở việc xây dựng thêm hạ tầng mà còn là khả năng tổ chức các dịch vụ phù hợp với đặc điểm hàng hóa, đặc biệt là nông sản; nâng cao năng lực bảo quản, chế biến, vận chuyển và kết nối thị trường. Việc phát triển các tuyến vận tải kết nối vùng cao nguyên với cảng biển Quy Nhơn và các hành lang kinh tế khu vực sẽ góp phần giảm chi phí lưu thông, nâng cao chất lượng hàng hóa và mở rộng cơ hội xuất khẩu.