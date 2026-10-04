Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Kết nối cao nguyên với chuỗi giá trị toàn cầu

Cảng Quy Nhơn là Cảng tổng hợp quốc gia, nằm trong Vịnh Quy Nhơn, rất thuận lợi cho tàu neo đậu và xếp dỡ hàng quanh năm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6-7/11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu,” tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết logistics khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo chương trình, chiều 6/11, các đại biểu sẽ khảo sát thực tế Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex-VSIP tại Gia Lai, tìm hiểu năng lực hạ tầng logistics, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu cũng như khả năng kết nối hàng hóa của khu vực.

Ngày 7/11, Phiên toàn thể dự kiến khai mạc lúc 8 giờ. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dịch vụ logistics; Lễ ra mắt các Hiệp hội Logistics địa phương và lễ trao các biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị, doanh nghiệp.

Hai phiên hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề đang được ngành logistics quan tâm.

Phiên thứ nhất có chủ đề“Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới,” tập trung trao đổi về yêu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật và tạo môi trường thuận lợi cho ngành logistics phát triển.

Phiên thứ hai với chủ đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics Miền Trung” sẽ đi sâu nhận diện tiềm năng, điểm nghẽn và giải pháp nâng cao năng lực logistics khu vực, thúc đẩy kết nối giữa vùng sản xuất, cảng biển, cửa khẩu và thị trường.

Diễn đàn Logistics Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2013, là sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam, tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia về những vấn đề lớn của ngành. Qua nhiều năm tổ chức, diễn đàn cũng trở thành nơi kết nối hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa logistics với sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu.

Năm 2026, ngành logistics đứng trước những thay đổi nhanh của thương mại quốc tế. Căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang tác động trực tiếp đến hoạt động vận tải và lưu chuyển hàng hóa.

Ở chiều ngược lại, chuyển đổi số, logistics xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo thêm cơ hội tăng trưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộChiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các kế hoạch hành động của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực kết nối vùng.

Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức diễn đàn năm nay gắn với yêu cầu tăng cường kết nối logistics của Miền Trung-Tây Nguyên, khu vực có nhiều lợi thế về vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và các hành lang kinh tế Đông-Tây.

Tuy nhiên, hàng hóa của khu vực xuất khẩu hiện vẫn chủ yếu được vận chuyển bằng đường bộ. Kết nối theo trục ngang, hệ thống điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ. Những hạn chế này làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa.

Thông qua các phiên thảo luận, khảo sát thực tế và hoạt động kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác đầu tư, nâng cao hiệu quả vận tải và logistics, qua đó giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.