Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Kết nối cao nguyên với cảng biển

Logistics trước yêu cầu phát triển mới

Với trọng tâm tăng cường liên kết vùng, đưa dòng hàng từ cao nguyên kết nối hiệu quả hơn với cảng biển và thị trường quốc tế, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 - 7/11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Sự kiện do Bộ Công Thương tổ chức, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 6 - 7/11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức từ năm 2013. Qua nhiều năm, Diễn đàn trở thành một trong những sự kiện quan trọng của ngành logistics, tạo không gian kết nối giữa logistics với sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời là nơi trao đổi, cập nhật những vấn đề cấp thiết của ngành trong nước và quốc tế.

Bức tranh logistics năm 2026 đang chịu tác động từ nhiều biến động của thương mại toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng tiếp tục làm thay đổi dòng chảy hàng hóa. Trong khi đó, yêu cầu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử xuyên biên giới đang buộc doanh nghiệp logistics phải thích ứng nhanh hơn, nâng năng lực cạnh tranh và chủ động tìm kiếm những dư địa tăng trưởng mới.

Ở trong nước, yêu cầu tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao cũng đặt logistics vào vị trí ngày càng quan trọng. Một hệ thống logistics hiện đại, có khả năng kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải, vùng sản xuất, trung tâm tiêu dùng và cửa ngõ xuất nhập khẩu sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, năm 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các kế hoạch hành động tại địa phương. Trọng tâm được đặt vào giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, thúc đẩy chuyển đổi số và logistics xanh.

Trong bức tranh đó, miền Trung - Tây Nguyên được đánh giá có nhiều dư địa phát triển nhờ hệ thống cảng biển dọc duyên hải và các hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với thị trường.

Tuy nhiên, những “mắt xích” trong chuỗi kết nối vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Hàng hóa từ miền Trung - Tây Nguyên xuất khẩu hiện chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ, trong khi kết nối trục ngang, điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ. Điều này làm gia tăng thời gian và chi phí vận chuyển, đặt ra yêu cầu tăng liên kết giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển.

Vì vậy, việc lựa chọn chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu” cho Diễn đàn năm nay cho thấy trọng tâm không chỉ nằm ở phát triển dịch vụ logistics đơn thuần, mà còn hướng tới nâng cao khả năng kết nối vùng và đưa hàng hóa từ khu vực cao nguyên tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường trong nước, quốc tế.

Gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông kết nối logistics vùng

Không chỉ đặt vấn đề kết nối hàng hóa từ cao nguyên ra cảng biển, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 còn hướng tới những bài toán lớn hơn của ngành, từ hoàn thiện thể chế, tổ chức vận tải đến khai thác hiệu quả lợi thế logistics của miền Trung - Tây Nguyên.

Một trong những nội dung trọng tâm là nhận diện những khoảng trống về chính sách, thể chế pháp luật trước yêu cầu phát triển mới của dịch vụ logistics. Đây cũng là chủ đề của một trong hai phiên hội thảo chuyên đề diễn ra chiều 7/11, qua đó tạo không gian để cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Song song với câu chuyện thể chế là bài toán tìm dư địa bứt phá cho logistics miền Trung. Khu vực sở hữu hệ thống cảng biển, hành lang kinh tế và nguồn hàng lớn từ miền Trung - Tây Nguyên, song hiệu quả kết nối giữa vùng sản xuất, điểm gom hàng, cửa khẩu và cảng biển vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, câu chuyện đặt ra không chỉ là đầu tư thêm hạ tầng, mà còn là tổ chức lại các mắt xích để dòng hàng được lưu chuyển nhanh hơn, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối với thị trường quốc tế.

Hai vấn đề này sẽ được làm rõ tại các hội thảo chuyên đề “Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới” và “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics Miền Trung”. Trước đó, chiều 6/11, các đại biểu sẽ khảo sát thực tế tại cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex - VSIP tại Gia Lai.

Phiên toàn thể diễn ra sáng 7/11 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương, tỉnh Gia Lai cùng các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự kiến tham dự và phát biểu chỉ đạo. GS.TS. Thomas Sim, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA) nhiệm kỳ 2025 - 2027 sẽ có tham luận tại Diễn đàn.

Theo Ban tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế.

Với quy mô và nội dung thảo luận này, Diễn đàn được kỳ vọng tạo thêm không gian để các bên cùng nhận diện những “nút thắt” đang cản trở dòng chảy logistics, từ thể chế đến kết nối hạ tầng và vận tải. Quan trọng hơn, các trao đổi tại Diễn đàn sẽ hướng tới việc khai thác tốt hơn lợi thế cảng biển và hành lang kinh tế, tăng liên kết giữa cao nguyên với duyên hải, qua đó rút ngắn hành trình đưa hàng hóa từ vùng sản xuất tới thị trường trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 diễn ra ngày 6 - 7/11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”. Diễn đàn dự kiến có khoảng 600 đại biểu tham dự.