Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Hiến kế đưa nông - lâm sản cao nguyên vươn tầm quốc tế

Quy hoạch Trung tâm logistics, cảng cạn. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Công Thương cho biết: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 với chủ đề "Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu" sẽ chính thức diễn ra tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) từ ngày 6 đến 7/11/2026.

Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì kỳ vọng sẽ tìm ra những giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ nút thắt về hạ tầng và chi phí vận tải cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là lần thứ 14 Diễn đàn Logistics Việt Nam được tổ chức thường niên dưới sự phối hợp của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tỉnh Gia Lai và các cơ quan liên quan.

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 tại tỉnh Gia Lai dự kiến có khoảng 600 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.

Đặc biệt, diễn đàn có sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Bên cạnh đó, GS.TS. Thomas Sim, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA) nhiệm kỳ 2025-2027 sẽ có bài tham luận tại Diễn đàn.

Miền Trung - Tây Nguyên có lợi thế hệ thống cảng biển dọc duyên hải và các hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với thị trường. Tuy nhiên, hàng hóa từ miền Trung - Tây Nguyên xuất khẩu chủ yếu vẫn đi bằng đường bộ; kết nối trục ngang, điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ. Những hạn chế này làm tăng thời gian, chi phí vận chuyển, đặt ra yêu cầu liên kết chặt chẽ hơn giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển.

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 không chỉ có ý nghĩa tiếp nối chuỗi hoạt động thường niên, mà còn là cơ hội quan trọng để thảo luận các giải pháp phát triển ngành logistics trong giai đoạn chuyển tiếp, thích ứng với bối cảnh quốc tế và nội tại mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển vùng và hoàn thiện thể chế quản trị ngành logistics quốc gia.

Trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, hiến kế xoay quanh các bài toán cốt lõi: tối ưu hóa hành lang vận tải từ vùng nguyên liệu ra các cảng biển miền Trung, phát triển hệ thống kho bãi, chuỗi cung ứng lạnh tiêu chuẩn quốc tế và giảm thiểu chi phí logistics hiện đang ở mức cao.

Bên cạnh phiên toàn thể diễn ra vào sáng ngày 7/11, diễn đàn còn tổ chức 2 phiên chuyên đề chuyên sâu với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới” và “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics miền Trung”, để các chuyên gia quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp cùng đối thoại, cập nhật các xu hướng logistics xanh, số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Hiện tại, việc chuẩn bị cho diễn đàn đã đi vào giai đoạn hoàn tất. Mọi thông tin chi tiết về chương trình và thủ tục đăng ký tham dự dành cho các đơn vị, cơ quan thông tấn báo chí đang được Ban tổ chức tiếp nhận và cập nhật liên tục tại địa chỉ cổng thông tin chính thức: https://vlf.logistics.gov.vn.