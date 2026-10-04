Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11/2026

Quang cảnh một buổi họp báo giới thiệu về Diễn đàn Logistics Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/ TTXVN

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, thương mại quốc tế có nhiều biến động và yêu cầu phát triển logistics xanh, chuyển đổi số ngày càng rõ nét, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ tập trung tìm kiếm những giải pháp kết nối, tạo động lực mới cho ngành logistics, đặc biệt tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu” do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan dự kiến tổ chức trong hai ngày 6-7/11/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Công Thương, tổ chức thường niên từ năm 2013, Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng cường kết nối giữa logistics với các ngành sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu, đồng thời tạo không gian đối thoại, cập nhật thông tin và trao đổi về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của ngành logistics trong nước và quốc tế.

Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, trở thành nơi kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư và góp phần phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Năm 2026, ngành logistics đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức từ những biến động nhanh chóng của kinh tế và thương mại toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị, các cuộc xung đột quân sự, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng đang tác động mạnh đến hoạt động thương mại quốc tế.

Cùng đó, yêu cầu phát triển logistics xanh và bền vững, chuyển đổi số và sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra những dư địa tăng trưởng mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp logistics Việt Nam.

Trong nước, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong triển khai Nghị quyết của Đảng và các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong tiến trình này, phát triển hệ thống logistics hiện đại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực kết nối vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các kế hoạch hành động của địa phương, với những nhiệm vụ trọng tâm như giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số và logistics xanh.

Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức sự kiện năm nay cũng gắn với yêu cầu tăng cường kết nối logistics của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Khu vực có lợi thế về hệ thống cảng biển dọc duyên hải và các hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với các thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, hàng hóa từ Miền Trung - Tây Nguyên xuất khẩu hiện vẫn chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ; kết nối theo trục ngang, hệ thống điểm gom hàng, kho lạnh và dịch vụ vận tải đa phương thức chưa đồng bộ. Những hạn chế này làm gia tăng thời gian, chi phí vận chuyển, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển.

Trong bối cảnh đó, chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ là nơi các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhận diện cơ hội, thách thức và trao đổi các giải pháp phát triển logistics phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Sự kiện không chỉ tiếp nối chuỗi hoạt động thường niên mà còn hướng tới thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối giữa khu vực sản xuất với hệ thống logistics, mở rộng hợp tác đầu tư và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo chương trình, chiều 6/11, các đại biểu sẽ khảo sát thực tế Cảng Quy Nhơn và Khu công nghiệp Becamex - VSIP tại Gia Lai, qua đó tìm hiểu về năng lực hạ tầng logistics, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và kết nối của khu vực. Ngày 7/11, Phiên toàn thể sẽ bắt đầu khai mạc từ 8h00.

Trong khuôn khổ Phiên toàn thể cũng sẽ diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển dịch vụ logistics; Lễ ra mắt các Hiệp hội Logistics địa phương và Lễ trao các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác trong lĩnh vực logistics.

Cùng ngày, hai phiên hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào những vấn đề đang được ngành logistics quan tâm. Phiên thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, thể chế pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics trong bối cảnh mới” sẽ tập trung trao đổi về yêu cầu hoàn thiện chính sách, thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho ngành logistics phát triển.

Phiên thứ hai với chủ đề “Tìm cơ hội bứt phá cho logistics Miền Trung” sẽ đi sâu nhận diện tiềm năng, điểm nghẽn và các giải pháp nâng cao năng lực logistics của khu vực, thúc đẩy kết nối giữa vùng sản xuất, cảng biển, cửa khẩu và thị trường.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan quản lý địa phương; các hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu; các viện nghiên cứu, trường đại học; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Với việc lựa chọn chủ đề gắn với yêu cầu kết nối khu vực cao nguyên với các trung tâm logistics, cảng biển và thị trường quốc tế, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần đưa hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông tin chi tiết về Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 được cập nhật tại https://vlf.logistics.gov.vn.