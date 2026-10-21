Diễn đàn 'Lắng nghe phụ nữ nói' năm 2026 tại Ứng Hòa

Ngày 21-10, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Hà Nội và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN xã Ứng Hòa tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói” năm 2026. Tham dự diễn đàn có khoảng 350 cán bộ, hội viên phụ nữ của 16 thôn trên địa bàn xã.

Chủ trì diễn đàn. Ảnh: Hoàng Lan

Chủ trì diễn đàn có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội LHPN xã Ứng Hòa.

Tạo không gian dân chủ để phụ nữ bày tỏ

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu. Ảnh: Hoàng Lan

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói”, Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói” năm 2026.

Hoạt động nhằm tạo không gian dân chủ để hội viên, phụ nữ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống; giúp cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của phụ nữ. Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp trao đổi, giải đáp, xem xét giải quyết hoặc tiếp nhận những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trước khi tổ chức diễn đàn, Trung ương Hội đã phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội khảo sát trực tuyến cán bộ, hội viên của 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố. Kết quả thu về hơn 9.000 câu trả lời, trong đó có hơn 1.250 kiến nghị, đề xuất về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghề; hơn 1.100 kiến nghị, đề xuất về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường…

Phụ nữ xã Ứng Hòa nêu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Lan

Tại diễn đàn, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã gửi 18 ý kiến, tập trung vào hai nhóm vấn đề: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đạt được, nhiều ý kiến thẳng thắn nêu những vấn đề cần quan tâm giải quyết: khó khăn về vốn, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và đầu ra sản phẩm; việc duy trì, phát triển làng nghề truyền thống và ứng dụng chuyển đổi số còn hạn chế.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, các đại biểu quan tâm đến công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải; đầu tư giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, hệ thống thoát nước; kinh phí thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an”. Nhiều kiến nghị cũng được nêu về quy hoạch mặt bằng sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án giao thông.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Hoàng Lan

Lắng nghe để giải quyết, đồng hành cùng phụ nữ cơ sở

Các câu hỏi được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, giải đáp ngay tại diễn đàn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân giao UBND xã phối hợp với Hội LHPN xã rà soát, xác định nội dung, đơn vị chủ trì, trách nhiệm phối hợp và lộ trình giải quyết. Những vấn đề cấp thiết cần được ưu tiên kiểm tra, xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền. Đồng thời, cần theo dõi, thông tin kết quả giải quyết để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân biết, giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương phát biểu. Ảnh: Hoàng Lan

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương đánh giá cao tinh thần dân chủ, cởi mở của diễn đàn, đặc biệt là sự tham gia trao đổi, cung cấp thông tin, trực tiếp giải đáp của lãnh đạo xã, thể hiện sự quan tâm, đồng hành với tổ chức Hội và phong trào địa phương. Theo đồng chí, đây sẽ là những thông tin thực tiễn quan trọng để tổ chức Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực cho biết Hội sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại diễn đàn và tại các xã, phường trên địa bàn thành phố; chủ động tham mưu giải pháp, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy bình đẳng giới. Đặc biệt, Hội sẽ tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố triển khai các đề án của Chính phủ hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Các đại biểu cùng cán bộ hội viên tham dự diễn đàn. Ảnh: Hoàng Lan

“Hội LHPN Hà Nội xác định đây không chỉ là một hoạt động theo đợt mà cần từng bước trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của tổ chức Hội. Lắng nghe chỉ thực sự có ý nghĩa khi những điều phụ nữ nói được tiếp nhận nghiêm túc, chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm, theo dõi đến cùng và có phản hồi cụ thể”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội nêu.