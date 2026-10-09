Diễn đàn 'Lắng nghe phụ nữ nói' ghi nhận nhiều ý kiến từ cơ sở

Tham dự diễn đàn có bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; đại diện Sở Nội vụ, lãnh đạo địa phương cùng 100 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trí Phải.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau,

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Lê Thị Ngọc Linh nhấn mạnh: Chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian cởi mở để hội viên, phụ nữ trực tiếp chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.

Thông qua đó, giúp các cấp hội nắm bắt sát nhu cầu thực tế, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của phụ nữ; phát huy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xây dựng gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Tô Thị Mỹ Thuận (giữa) và lãnh đạo xã Trí Phải chủ trì diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói” năm 2026.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hội viên phụ nữ xã Trí Phải đã nêu nhiều kiến nghị thiết thực như: Hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ công và nâng cao kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, chị em còn quan tâm đến công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội; xây dựng thiết chế văn hoá, sân chơi cho thiếu nhi; giải quyết các vấn đề môi trường (thu gom, xử lý rác thải), hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ…

Chị Phạm Thị Tha (ấp Tapasa 2, xã Trí Phải) kiến nghị hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề cho phụ nữ.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo UBND xã, các phòng chuyên môn trực tiếp giải đáp, tháo gỡ. Những nội dung vượt thẩm quyền được ghi nhận, tổng hợp để phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trí Phải Hà Minh Sữa giải đáp các ý kiến liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Diễn đàn là hoạt động ý nghĩa, giúp Hội LHPN tỉnh có thêm thông tin thực tiễn từ cơ sở, để từ đó có giải pháp, định hướng nâng cao chất lượng hoạt động hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; đồng thời thúc đẩy chị em tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Linh trao quà cho hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Hội LHPN tỉnh trao tặng 20 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trí Phải. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) do hội vận động các mạnh thường quân hỗ trợ./.