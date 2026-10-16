Diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói' lần thứ I năm 2026: Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở

Diễn đàn nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới - năm 2026. Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (VO5), Bộ Công an, là các đơn vị trực tiếp tham mưu, thực hiện Diễn đàn.

Đồng chủ trì Diễn đàn có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Diễn đàn có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân về an ninh, trật tự

Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, về tổ chức “Tháng nghe dân nói”.

Đồng thời, chương trình góp phần triển khai Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCAMTTW giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Nông dân Việt Nam, về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023 - 2033.

Thông qua Diễn đàn, Ban Tổ chức hướng tới đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực nông thôn.

Một mục tiêu quan trọng khác là kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, nhất là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua đó, Diễn đàn tạo cầu nối trực tiếp giữa người dân với các cơ quan chức năng, giúp những vấn đề từ thực tiễn cơ sở được lắng nghe và xem xét, giải quyết.

Diễn đàn cũng góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Hàng nghìn ý kiến gửi tới Ban Tổ chức sau hơn hai tháng

Ngay sau khi hai đơn vị thống nhất kế hoạch tổ chức Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến, đề xuất, kiến nghị, tâm tư và chia sẻ của nông dân để gửi tới lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Sau hơn hai tháng triển khai, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hàng nghìn ý kiến từ người dân. Phần lớn các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong đó, người dân quan tâm đến chất lượng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm lừa đảo qua mạng cũng nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của đông đảo người dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng, cảm ơn lực lượng Công an vì đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ và thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở nông thôn

Trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và cảm hóa người phạm tội tại cộng đồng.

Từ sự phối hợp này, nhiều mô hình thiết thực được xây dựng và duy trì hiệu quả tại cơ sở. Cụ thể, các cấp Hội đã xây dựng hơn 12.500 mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; hơn 5.300 điểm mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; gần 7.000 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân; phát huy vai trò chủ động của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tại địa bàn nông thôn.

Việc tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 với sự phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của việc lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Đây là lần thứ 5 Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương được tổ chức. Trước đó, trong giai đoạn 2024–2026, Diễn đàn đã được tổ chức với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, với các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.