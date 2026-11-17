Chủ trì diễn đàn có các đồng chí: Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, gợi mở, định hướng để đại biểu và người dân nêu ý kiến, đặt câu hỏi, phản ánh những vấn đề quan tâm.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn 3 phường: Tân Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc, định hướng nội dung diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại biểu được thông tin khái quát về hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và kết quả tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh nhiều vấn đề thiết thực.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, thông tin về hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và kết quả tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Trong đó, tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu, triều cường, xâm nhập mặn đến đời sống người dân và công tác bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng; những băn khoăn của người dân trong khu vực giải toả về địa điểm bố trí tái định cư; tình trạng ngập nước trên tuyến đường Phan Ngọc Hiển; giá vật tư nông nghiệp, thức ăn thuỷ sản, con giống và đầu ra sản phẩm thường xuyên biến động; việc xác định giá bồi thường đất chưa sát với giá thị trường cùng một số vấn đề khác.

Ông Đinh PhướcThưởng, phường Tân Thành, phản ánh tình trạng một số tuyến đường, hẻm trên địa bàn xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Minh Sang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khóm Bàu Sơn, Phường Lý Văn Lâm, phản ánh tác động của biến đổi khí hậu, triều cường và xâm nhập mặn đến đời sống, sản xuất của người dân. Đồng thời kiến nghị các giải pháp ứng phó, hỗ trợ người dân ổn định sinh kế và phát triển sản xuất bền vững.

Trước những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để nghiên cứu, phối hợp xem xét và đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời câu hỏi, kiến nghị của người dân

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, giải đáp và đề xuất giải pháp đối với những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Đồng chí đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương có văn bản trả lời, đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận diễn đàn.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục tham mưu các giải pháp phát triển sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với từng vùng sinh thái; quan tâm tháo gỡ khó khăn về vốn, vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Đối với hạ tầng giao thông và thuỷ lợi, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, ưu tiên đầu tư, nâng cấp những tuyến đường thường xuyên ngập úng, xuống cấp. Đồng thời xây dựng kế hoạch nạo vét, khơi thông kênh mương, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất ở cả vùng mặn và vùng ngọt.

Các sở, ngành và địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian giải quyết đối với từng kiến nghị. Đặc biệt, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, gây bức xúc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng, cần thực hiện tốt công tác bồi thường gắn với bố trí tái định cư, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống người dân; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai, làm sạch dữ liệu và tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã.

Đối với lĩnh vực văn hoá, giáo dục và kinh phí hoạt động ở cơ sở, cần rà soát, xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá; xem xét điều chỉnh tên gọi trường học sau sáp nhập phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời tháo gỡ khó khăn về kinh phí, bảo đảm điều kiện hoạt động cho xã, phường và khóm, ấp.

Về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục rà soát, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ có chuyên môn hỗ trợ cấp xã; quan tâm đầu tư trụ sở, trang thiết bị và điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân./.