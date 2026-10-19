Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ 2026: Kiến tạo không gian hợp tác mới từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA

Chiều ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ 2026 quy tụ đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các ngành công nghiệp của hai nước.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn có Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin và Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ 2026 tại Hà Nội

Cùng dự Diễn dàn, về phía cơ quan đại diện ngoại giao hai nước có Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass và Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Châu Mai Anh.

Về phía đại diện các tổ chức, hiệp hội kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp có ông Silvan Wildhaber, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thụy Sỹ (Economiesuisse); ông Ivo Sieber, Phó Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sỹ và Việt Nam - những đơn vị giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Sự kiện được tổ chức ngay sau Lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA, gồm 4 nước: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ).

Tổng thống Thụy Sỹ: Khai phá dư địa hợp tác, củng cố cam kết chiến lược từ Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin bày tỏ niềm vui mừng sâu sắc khi sự kiện được tổ chức vào thời điểm hai nước trọng thể kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026). Tổng thống nhấn mạnh, từ nền móng ngoại giao ban đầu, quan hệ Thụy Sỹ - Việt Nam đã vươn lên phát triển thành một quan hệ đối tác kinh tế năng động và thực chất. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở cấp độ chính phủ mà đã kết nối chặt chẽ mạng lưới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và doanh nhân của cả hai quốc gia.

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đối với phát triển công nghiệp, chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ năng và tạo việc làm; đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác và đầu tư

Tổng thống Guy Parmelin nhận định, kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những bất ổn và thách thức chưa từng có. Căng thẳng địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn, cùng với sự xuất hiện của các rào cản thương mại mới tại nhiều khu vực đang đặt các nền kinh tế trước những bài toán phức tạp. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp buộc phải chủ động thích ứng với làn sóng chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ, những biến động về nhân khẩu học và yêu cầu cấp thiết của quá trình chuyển đổi sang các mô hình kinh tế bền vững.

Trong bối cảnh đó, cả Thụy Sỹ và Việt Nam đều lựa chọn con đường hội nhập cởi mở. "Chúng ta đã chứng minh rằng thương mại quốc tế, đầu tư và hợp tác kinh tế tạo ra các cơ hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần nâng cao mức sống của người dân", Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh.

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sỹ luôn kiên định cam kết đối với một trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ, nơi các cam kết được tôn trọng, doanh nghiệp có thể đầu tư với sự tin tưởng và mọi quốc gia đều có thể cạnh tranh bình đẳng trên một sân chơi chung.

Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA không chỉ là một công cụ thương mại mà là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, gia tăng tính chắc chắn về pháp lý, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước

Dẫn số liệu của phía Thụy Sỹ, Tổng thống Guy Parmelin cho biết trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng trưởng gần 20% so với năm 2024, đạt gần 3,5 tỷ USD. Tính đến năm 2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Thụy Sỹ tại Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước đó.

Tổng thống Thụy Sỹ đánh giá cao đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Thụy Sỹ tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đối với phát triển công nghiệp, chuyển giao công nghệ, nâng cao kỹ năng và tạo việc làm; đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác và đầu tư.

Tổng thống khẳng định cộng đồng doanh nghiệp hai nước là một trong những trụ cột vững chắc nhất của quan hệ song phương. Thành công của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy hợp tác giữa hai nền kinh tế không chỉ khả thi mà còn mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trên cơ sở đó, Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư và các quan hệ đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; sản xuất tiên tiến; khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe; cơ sở hạ tầng bền vững và công nghệ sạch; cùng những lĩnh vực khác, nơi chuyên môn của Thụy Sỹ và sự năng động của Việt Nam có thể bổ trợ cho nhau.

Đặc biệt, Tổng thống Thụy Sỹ bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA. "Hiệp định này không chỉ là một công cụ thương mại. Đây còn là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế. Hiệp định tạo ra sự chắc chắn cao hơn về pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai quan hệ kinh tế song phương", Tổng thống khẳng định.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng thống Guy Parmelin kêu gọi hai bên tiếp tục củng cố hợp tác, tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng định hướng 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm cần tập trung thúc đẩy

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc là minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực bền bỉ của cả hai bên. Việc cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ ngay sau lễ ký gửi đi thông điệp rõ ràng rằng giá trị của Hiệp định phải được khẳng định bằng những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa và kết quả kinh doanh cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, Hiệp định Việt Nam - EFTA mở ra không gian hợp tác mới với các ưu đãi thuế quan giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp EFTA khai thác tiềm năng thị trường Việt Nam

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Hiệp định Việt Nam - EFTA mở ra không gian hợp tác mới với các ưu đãi thuế quan giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp EFTA khai thác tiềm năng thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao tính tự chủ, Bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tập trung thúc đẩy 4 lĩnh vực hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và chuỗi cung ứng. Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư vào cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ sản xuất tiên tiến; đồng thời nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng trưởng xanh. Hai bên cần mở rộng hợp tác về lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ xanh, khu công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế số, y tế và khoa học sự sống. Hợp tác cần hướng tới chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng lao động, đặc biệt thông qua nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm đào tạo nghề kép của Thụy Sỹ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tận dụng cơ hội từ Hiệp định

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là điểm đến đầu tư dài hạn và đối tác sản xuất cạnh tranh. Bộ trưởng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam coi Hiệp định là động lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

"Thành công của Hiệp định Việt Nam - EFTA không được đo bằng số dòng thuế được cắt giảm mà bằng những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, chuỗi cung ứng được hình thành và năng lực cạnh tranh được nâng lên", Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tận dụng cơ hội từ Hiệp định.

Đưa cam kết EFTA vào thực tiễn và thúc đẩy các quan hệ đối tác chiến lược

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, đại diện các cơ quan ngoại giao, hiệp hội và tổ chức kinh tế của hai nước đã tập trung thảo luận về các giải pháp đưa Hiệp định FTA EFTA - Việt Nam đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.

Ông Silvan Wildhaber, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ (Economiesuisse) mong muốn Chính phủ hai nước sớm thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên giữa khu vực công và tư nhằm đảm bảo môi trường pháp lý minh bạch, nhất quán và hiệu quả

Ông Silvan Wildhaber, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sỹ (Economiesuisse) nhận định, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc hai bên lựa chọn mở cửa và hợp tác có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thành công thực sự của FTA phải được đo bằng những cơ hội cụ thể trong hoạt động kinh doanh hằng ngày, khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể xuất khẩu dễ dàng hơn và các chuỗi giá trị mới được hình thành.

Nhấn mạnh triết lý đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Thụy Sỹ, ông Silvan Wildhaber mong muốn Chính phủ hai nước sớm thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên giữa khu vực công và tư nhằm đảm bảo môi trường pháp lý minh bạch, nhất quán và hiệu quả.

Đồng quan điểm, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass chia sẻ những góc nhìn thực tế từ các mô hình thành công của doanh nghiệp Thụy Sỹ tại Việt Nam (như SGS, Schindler hay các công ty công nghệ tại Đà Nẵng) - những doanh nghiệp không chỉ kinh doanh mà còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực địa phương.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass đề xuất ba tiêu chí thực tế để đánh giá thực chất thành công của Hiệp định

Đại sứ đề xuất ba tiêu chí thực tế để đánh giá thực chất thành công của Hiệp định. Trước hết, cần xem xét việc các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu sang Thụy Sỹ, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thụy Sỹ có mong muốn gia nhập thị trường Việt Nam, có thể dễ dàng hiểu và áp dụng các quy định mới mà không cần phải thuê một đội ngũ chuyên gia tư vấn phức tạp hay không.

Ngoài ra, các bên cần chú trọng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đáng tin cậy, tiếp cận nguồn vốn hiệu quả và tháo gỡ kịp thời những khó khăn thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế song phương cần được đo lường bằng những giá trị vượt ra ngoài phạm vi gia tăng kim ngạch thương mại, cụ thể là việc tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn, không ngừng nâng cao kỹ năng cho người lao động, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và định hướng hoạt động sản xuất theo hướng bền vững dài lâu.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Châu Mai Anh đề xuất ba trụ cột hợp tác lâu dài

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Châu Mai Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam với thế mạnh chuyên môn của Thụy Sỹ trong các lĩnh vực nghiên cứu, tài chính, y tế và giáo dục nghề nghiệp. Đại sứ đề xuất ba trụ cột hợp tác lâu dài.

Thứ nhất, tăng cường quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng, nhưng những doanh nghiệp có chuyên môn sâu cũng mang đến năng lực chuyên môn có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể về công nghiệp và công nghệ. Chúng ta cần hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn nữa tìm kiếm đối tác phù hợp và chuyển những cuộc trao đổi ban đầu thành các dự án khả thi.

Thứ hai, đầu tư vào con người và tri thức. Đại sứ Châu Mai Anh nhấn mạnh, công nghệ chỉ có thể phát huy hết tiềm năng khi con người có đủ kỹ năng để ứng dụng. Hợp tác giữa các doanh nghiệp, trường đại học và cơ sở đào tạo có thể giúp chuẩn bị nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi công nghiệp, đồng thời tạo ra những cơ hội thiết thực cho thế hệ trẻ của cả hai nước.

Thứ ba, hợp tác vì sự phát triển bền vững. Trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, sản xuất và y tế, hai bên có cơ hội kết hợp chuyên môn kinh doanh với những giải pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu trong dài hạn. Để đạt được tiến bộ, cần có sự đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và những doanh nghiệp chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp này.

Ông Ivo Sieber, Phó Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF) khẳng định FTA thế hệ mới này sẽ mang lại định hướng rõ ràng và niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư

Ở góc độ thúc đẩy và tạo điều kiện hợp tác, ông Ivo Sieber, Phó Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF), khẳng định FTA thế hệ mới này sẽ mang lại định hướng rõ ràng và niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư trong bối cảnh thương mại toàn cầu phân mảnh. Với việc tổng kim ngạch thương mại kết hợp hiện đạt 5,5 tỷ USD, SVEF cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò chất xúc tác, kết nối các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức nhằm tháo gỡ rào cản và thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược trong các ngành trọng điểm như tài chính, công nghệ, dịch vụ pháp lý và giáo dục.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ 2026 tạo cầu nối quan trọng, mở ra một giai đoạn hợp tác sôi động và đầy triển vọng. Diễn đàn là bệ phóng thể hiện quyết tâm chuyển hóa những dư địa và ưu đãi pháp lý từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA thành các kết quả hợp tác thực chất. Khi các vướng mắc được tháo gỡ, công nghệ được chuyển giao và các mối liên kết chiến lược được hình thành, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Thụy Sỹ nói riêng và khối EFTA nói chung hứa hẹn sẽ trở thành hình mẫu hiệu quả cho sự hợp tác cùng có lợi, hướng tới sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và DKSH tại Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu