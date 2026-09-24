Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026-Vòng đối thoại địa phương Quảng Trị

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội DNT Việt Nam, Hội DNT tỉnh Quảng Trị; đại diện các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: M.T

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam là hoạt động đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn để hoàn thiện chính sách và môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa doanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp; nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của Hội DNT Việt Nam và Hội DNT tỉnh trong việc phối hợp tổ chức diễn đàn quan trọng này. Đây không chỉ là nơi doanh nghiệp nêu kiến nghị và chính quyền giải đáp mà hướng tới đối thoại chính sách, cùng nhận diện vấn đề, tìm giải pháp và kiến tạo môi trường phát triển. Đặc biệt, chủ đề “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” của Vòng đối thoại địa phương trong khuôn khổ diễn đàn rất gần với những vấn đề mà tỉnh Quảng Trị đang quan tâm và phù hợp với hướng đi của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc - Ảnh: M.T

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Quảng Trị mong muốn đồng hành lâu dài với doanh nghiệp. Sự đồng hành đó trước hết phải được thể hiện bằng hành động của bộ máy chính quyền. Tỉnh sẽ tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh số hóa thủ tục; tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh phải chủ động giải quyết. Những vấn đề cần phối hợp phải có cơ quan chịu trách nhiệm theo đến cùng. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, kiến nghị với Trung ương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Sau diễn đàn, các sở, ngành liên quan tiếp nhận, phân loại những vấn đề doanh nghiệp đặt ra; xác định rõ việc gì giải quyết được ngay, việc gì cần nghiên cứu cơ chế hoặc cần kiến nghị cấp có thẩm quyền; bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đồng thời, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tỉnh xây dựng một cách tiếp cận mới: Từ “chính quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp” tiến tới “chính quyền và doanh nghiệp cùng kiến tạo phát triển”.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: M.T

Trong khuôn khổ diễn đàn, các tham luận tập trung vào những giải pháp cụ thể gắn với 2 trụ cột chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, các nội dung về đưa nông sản, sản phẩm OCOP Quảng Trị lên các sàn thương mại điện tử; phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu; chuyển dịch mô hình, mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế xanh.

Phiên đối thoại mở rộng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam tại Quảng Trị - Ảnh: M.T

Đặc biệt, phiên đối thoại mở rộng là nội dung trọng tâm của diễn đàn, với sự tham gia của đại diện Trung ương Hội DNT Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị, Hội DNT tỉnh, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời cùng cơ quan quản lý, chuyên gia trao đổi, tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh và cả nước.