Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 Kết nối nguồn lực, nâng tầm giá trị trà Việt

Diễn đàn quy tụ đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Các nội dung thảo luận tập trung vào phát huy giá trị di sản trà, đổi mới sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại và xây dựng chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh, diễn đàn hướng tới mục tiêu định vị Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà uy tín của Việt Nam. Tỉnh cam kết tạo thuận lợi về chính sách, môi trường đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 – Thái Nguyên nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường cho ngành trà

Diễn đàn đặt mục tiêu quảng bá giá trị trà Thái Nguyên và ngành chè Việt Nam; kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, xuất khẩu, đầu tư vào chế biến sâu, logistics, thương mại điện tử và du lịch trà. Qua đó, các bên hướng tới hình thành những thỏa thuận thực chất về tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Phát huy giá trị di sản, thúc đẩy đổi mới ngành trà

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Tetsuo Ohashi, nghệ nhân đời thứ 16 của một doanh nghiệp Nhật Bản có truyền thống hơn 500 năm trong lĩnh vực trà, trình bày tham luận “Từ Kawane đến Thái Nguyên: Hành trình đổi mới và tương lai của trà Việt”. Theo ông, hành trình đưa trà Thái Nguyên ra thế giới cần dựa trên nền tảng giá trị truyền thống, đồng thời chú trọng đổi mới, thích ứng và kết nối thị trường. Chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức và mở rộng hợp tác sẽ tạo thêm cơ hội nâng tầm, lan tỏa những nét đặc sắc của trà Việt Nam.

Ở góc độ thị trường, ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái kinh tế trà của Trung Quốc, kết nối vùng sản xuất với văn hóa, công nghệ, du lịch và các kênh phân phối. Theo ông, phát triển ngành trà không chỉ dừng ở sản xuất, tiêu thụ mà cần khai thác tổng thể giá trị vùng trà, liên kết các lĩnh vực kinh tế, mở rộng trải nghiệm và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đề cập vai trò khoa học công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, cho rằng đổi mới công nghệ cần triển khai xuyên suốt từ vùng nguyên liệu, canh tác đến chế biến, bảo quản và kiểm soát chất lượng. Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm, tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, đây là điều kiện quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Thái Nguyên nhấn mạnh, phát triển kinh tế trà cần hướng tới xây dựng cộng đồng thịnh vượng. Giá trị ngành trà không chỉ thể hiện qua sản lượng, doanh thu hay kim ngạch xuất khẩu mà còn phải chuyển hóa thành sinh kế ổn định, thu nhập tốt hơn cho người trồng chè, cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và lợi ích thiết thực đối với cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn Bản đồ số hóa hệ sinh thái trà Thái Nguyên. Công cụ này được kỳ vọng tạo thêm kênh quảng bá, kết nối cơ sở sản xuất, kinh doanh với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư; đồng thời, mở rộng ngành trà sang dịch vụ, du lịch và ẩm thực. Tại phiên tọa đàm, các đại biểu trao đổi về việc đưa dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, chế biến, thương mại; tăng cường liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với đối tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Kết nối hợp tác, mở rộng thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất Tencha, Matcha; chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu nguyên liệu.

Các nội dung hợp tác còn hướng tới ứng dụng trà trong ẩm thực, nhà hàng, khách sạn; phối hợp sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và xuất khẩu trà sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ. Một số thỏa thuận tập trung nghiên cứu, phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong canh tác, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.

Những kết nối này mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, phương thức quản trị và kênh phân phối mới. Để thỏa thuận tạo chuyển biến thực chất, việc liên kết cần triển khai đồng bộ từ vùng nguyên liệu, sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm người trồng chè và hợp tác xã có vị trí trong chuỗi giá trị, được hưởng lợi từ quá trình nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

Thông qua diễn đàn, Thái Nguyên kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ từ trà. Đây là cơ hội để địa phương chuyển hóa lợi thế vùng nguyên liệu, văn hóa và thương hiệu thành giá trị kinh tế, từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh tế trà hiện đại, bền vững. Kết hợp bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng vị thế trà Thái Nguyên và trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.