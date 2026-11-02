Diễn đàn Kinh tế, thương mại Việt Nam – EU sẽ diễn ra vào ngày 4/11

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Năm 2026, hợp tác Việt Nam – EU bước vào giai đoạn phát triển mới với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định EVFTA, thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Dù vậy doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu, thích ứng trước bối cảnh thị trường không ngừng biến động. Đây vừa là thách thức vừa mở ra cơ hội định hình cho chuỗi giá trị mới giữa hai bên, cùng hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Do đó, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU – ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – EU năm 2026 vào ngày 4/11 tới, với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

Mục tiêu diễn đàn nhằm duy trì một kênh tương tác, trao đổi thiết thực giữa cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong đối thoại chính sách, hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến giao thương, đầu tư, kết nối doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, đại diện các bên sẽ bàn luận về bức tranh thương mại Việt Nam – EU trong giai đoạn tới, các chính sách thu hút đầu tư các địa phương cũng như khả năng huy động nguồn tài chính xanh từ EU vào các dự án tại thị trường ASEAN và Việt Nam.

Các chuyên gia sẽ cập nhật về biến động kinh tế, thương mại tại EU, lộ trình thúc đẩy FTAs với các đối tác và việc triển khai các quy định, chính sách mới như tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc...