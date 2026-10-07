Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III bàn về động lực tăng trưởng từ nhân lực chất lượng cao

Kết nối doanh nghiệp Thủ đô với đối tác quốc tế

CEF III 2026 được tổ chức tại Hội trường tầng 4, Tập đoàn Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội, vào chiều 8-10. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) sẽ diễn ra với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Điểm đáng chú ý của diễn đàn năm nay là cách tiếp cận nguồn nhân lực không chỉ dừng ở câu chuyện tuyển dụng, đào tạo, mà đặt con người vào trung tâm của quá trình tạo năng suất, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành động lực tăng trưởng mới.

Theo Ban Tổ chức, đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong mạch nội dung của ba kỳ Diễn đàn Kinh tế Thủ đô. Nếu CEF I tập trung vào AI, thương mại điện tử và các công cụ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường; CEF II hướng tới kết nối vốn, M&A, đầu tư, phát triển nhà cung ứng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thì CEF III đi sâu vào câu hỏi về nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ, vận hành nguồn vốn, phát triển thị trường và giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Một điểm nhấn của CEF III 2026 là hoạt động kết nối quốc tế. Theo Ban Tổ chức, diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ và đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia, gồm Mozambique, Thái Lan, Iraq, Belarus, Azerbaijan, Sri Lanka, Kazakhstan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Haiti, Pakistan, Hà Lan, Mông Cổ, Palestine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Sự tham gia của đại diện ngoại giao các nước mở rộng không gian trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại diễn đàn, Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF cũng được ra mắt, gồm 9 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, quản trị, giáo dục, truyền thông và đại diện doanh nghiệp. Hội đồng có vai trò tư vấn, phản biện, định hướng và tổng hợp chuyên môn cho các hoạt động của diễn đàn.

Bên cạnh đó, mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì đại diện cho nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, bán lẻ, M&A, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dệt may, làng nghề, doanh nghiệp nữ và dịch vụ việc làm sẽ cùng tham gia các hoạt động của CEF III.

Hướng tới khung hành động sau diễn đàn

Về chuyên môn, CEF III dành một báo cáo trung tâm với chủ đề “Hà Nội 2026 - Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”, tập trung nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và khoảng cách cần được khắc phục của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Ba báo cáo chuyên đề tập trung vào những mắt xích quan trọng của bài toán nhân lực, gồm phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất và giá trị gia tăng; nâng cao năng lực quản trị, tài chính và M&A để doanh nghiệp hấp thụ vốn, tái cấu trúc; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để phát triển đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên, lao động lành nghề phục vụ sản xuất, bán lẻ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, CEF III hướng tới việc chuyển các nội dung thảo luận thành hành động cụ thể. Tại phiên tổng hợp chuyên gia cuối chương trình, từ 5 đến 7 vấn đề ưu tiên sẽ được lựa chọn, gắn với các chương trình thí điểm, xác định thực tiễn triển khai và phân định trách nhiệm giữa Nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Mục tiêu là hình thành “Khung hành động sau CEF III”, trong đó các sáng kiến sau diễn đàn có đầu mối thực hiện, hoạt động tiếp nối và cơ chế theo dõi cụ thể. Qua đó, diễn đàn kỳ vọng tạo thêm không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các đối tác quốc tế, gắn phát triển nguồn nhân lực với yêu cầu nâng năng suất, đổi mới công nghệ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.