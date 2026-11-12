Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Hội tụ nguồn lực, vươn tầm quốc tế

CHÂN DUNG DOANH NHÂN · E-MAGAZINE ANTD.VN - Từ bỏ mức lương tính bằng ngàn đô-la tại một tập đoàn vi mạch Hoa Kỳ để trở về Việt Nam lập nghiệp bằng một xưởng gia công kim loại chỉ vỏn vẹn 10 con người. Dùng tư duy rành mạch của một lập trình viên để lèo lái Hoàng Sa Việt vượt qua lằn ranh sinh tử trong những ngày thị trường đóng băng. Và giờ đây, ở cương vị Chủ tịch HĐQT của một hệ sinh thái gồm 9 công ty thành viên, kỹ sư Phạm Văn Hùng tiếp tục dấn thân vào một cuộc chơi khắc nghiệt mới: Đưa công nghệ tự động hóa vào dòng thang máy gia đình Kinetec để giải quyết bài toán không gian hẹp của nhà phố, đồng thời trực diện tuyên chiến với các ông lớn nước ngoài ngay trên sân nhà bằng chất lượng thực chất, giá thành hợp lý, chất lượng lâu bền...