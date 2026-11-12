Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Hội tụ nguồn lực, vươn tầm quốc tế
Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (HANOISME) phối hợp tổ chức qua nhiều kỳ chuyên đề, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với sự đồng hành của 18 đơn vị đồng chủ trì cùng các chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế, Diễn đàn hướng tới hội tụ nguồn lực, kiến tạo tương lai, vươn tầm quốc tế.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/dien-dan-kinh-te-thu-do-2026-hoi-tu-nguon-luc-vuon-tam-quoc-te.html