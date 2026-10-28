Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Việt Nam có vai trò chiến lược rất quan trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn WEF đã tích cực phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026; cũng như những nỗ lực thúc đẩy hợp tác chặt chẽ và sự ủng hộ của Diễn đàn với Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Cho biết Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò tiên phong hợp tác kinh tế của WEF, đặc biệt là trong kết nối, thúc đẩy hợp tác công tư, Thủ tướng vui mừng nhận thấy giai đoạn vừa qua, hợp tác giữa hai bên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) tại Thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, cũng như việc triển khai các sáng kiến trong khuôn khổ Bản ghi nhớ Việt Nam – WEF 2023-2026.

Theo Thủ tướng, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ và nhiều bộ trưởng cho thấy sự đánh giá cao của phía Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu là cơ hội để chia sẻ quan điểm, tầm nhìn về kinh tế Việt Nam, cách thức Việt Nam sẽ vận hành nền kinh tế thế nào trong bối cảnh toàn cầu và khu vực chuyển biến sâu sắc để vượt qua các tác động và tiếp tục phát triển.

Thủ tướng đề nghị WEF phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu, xây dựng văn kiện hợp tác mới giai đoạn tiếp theo, tạo khuôn khổ cho quan hệ giữa hai bên - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược, đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải huy động mạnh mẽ các nguồn lực trong và ngoài nước, Việt Nam xác định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy các khu vực này bằng cải cách mạnh mẽ về thể chế theo hướng phù hợp luật pháp và thông lệ quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cấp cơ sở hạ tầng cứng như hạ tầng giao thông, năng lượng… và hạ tầng mềm như chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Thủ tướng, trong tiến trình đó, sự tham gia, hợp tác của các đối tác quốc tế, trong đó có WEF, có vai trò rất quan trọng, cả về nguồn vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tích cực và tiềm năng hợp tác ngày càng rộng mở giữa hai bên, tiếp nối những kết quả tích cực trong việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – WEF giai đoạn 2023 – 2026, Thủ tướng đề nghị WEF phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu, xây dựng văn kiện hợp tác mới giai đoạn tiếp theo, tạo khuôn khổ cho quan hệ giữa hai bên, xác định tầm nhìn chung để triển khai hợp tác, phát huy thế mạnh của WEF và đáp ứng đúng quan tâm, ưu tiên phát triển của Việt Nam.

WEF tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 (C4IR) Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, mở rộng và đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, tham gia sâu hơn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu; kết nối trực tiếp các doanh nghiệp lớn của Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu trong mạng lưới của WEF.

Thủ tướng cũng đề nghị WEF ủng hộ Việt Nam tăng cường vai trò, đóng góp chủ động, tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị WEF ủng hộ Việt Nam tăng cường vai trò, đóng góp chủ động, tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế; WEF tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thường niên Diễn đàn Kinh tế mùa Thu; huy động các doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu của WEF tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm của Việt Nam cùng thế mạnh về tri thức, mạng lưới và khả năng kết nối toàn cầu của WEF, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu. Việt Nam mong muốn cùng WEF chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến thành hành động, các cam kết thành kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của các quốc gia, khu vực và thế giới.

Về phần mình, Giám đốc điều hành WEF chúc mừng Việt Nam và TPHCM tổ chức rất thành công Diễn đàn Kinh tế mùa Thu - sự kiện thường niên của WEF; cũng như các hoạt động hợp tác thành công giữa hai bên.

Ông bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao các thành tựu đã đạt được, mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam, đặc biệt là trong phát triển dựa trên khoa học công nghệ và phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực tư nhân.

Nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò chiến lược rất quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay, Giám đốc điều hành WEF nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng và cảm ơn Thủ tướng đã ủng hộ hợp tác với WEF, đề nghị hai bên nghiên cứu đưa quan hệ Việt Nam và WEF lên tầm mức cao nhất.

Ông khẳng định WEF mong muốn đóng góp và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ; đặc biệt là trong việc tổ chức APEC 2027, thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.