Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, TP. Hồ Chí Minh chuyển sáng kiến, kết nối thành hành động

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - AEF 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh, với hơn 1.500 đại biểu đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, 250 diễn giả, 22 phiên thảo luận cùng 32 công nghệ, giải pháp và ý tưởng đổi mới sáng tạo được giới thiệu.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết chuyển sáng kiến, kết nối thành hành động sau AEF 2026

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, diễn đàn gợi mở những hướng đi mới trong việc hình thành các cực tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Công nghệ cần được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, sản phẩm, dịch vụ mới; các nguồn lực phải được kết nối với nhu cầu thực tế của thị trường. Thành công của diễn đàn có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố trong năm kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời mở ra những định hướng phát triển cho nửa thế kỷ tiếp theo.

Thành phố hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu thông minh, bền vững, có khả năng kết nối các nguồn lực và tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, thành phố xác định hợp tác quốc tế cần chuyển từ những cơ hội riêng lẻ sang các mạng lưới liên kết có mục tiêu và khả năng triển khai cụ thể. Thu hút đầu tư cần gắn với hợp tác công nghệ, kết nối tài chính; đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh hướng tới thu hút đầu tư chiến lược vào công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, giáo dục, y tế; thúc đẩy hợp tác công – tư và kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế.

“Sau diễn đàn, TP. Hồ Chí Minh xác định ba trọng tâm là đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực toàn cầu. Thành phố sẽ thúc đẩy cơ chế, chính sách đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ của người lao động”, ông Được nói.