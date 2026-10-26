Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026: TP.HCM quảng bá sản phẩm và dịch vụ tăng trưởng xanh

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng toàn cầu với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc

Diễn ra trên diện tích khoảng 11.000m2, GRECO 2026 quy tụ gần 70 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với quy mô 190 gian hàng, dự kiến thu hút 100.000 lượt khách đến tham quan.

Thông qua các phân khu chuyên biệt về công nghệ cao, đô thị xanh, sản phẩm xanh, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong, viện nghiên cứu, trường đại học và khu công nghệ trọng điểm… GRECO 2026 giới thiệu nhiều mô hình đột phá về trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, robot, kinh tế tầm thấp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện

Song song đó, không gian biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thời trang Việt Nam cùng các hoạt động tương tác cộng đồng cũng tạo nên điểm nhấn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống xanh và tiêu dùng bền vững đến toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế của một đô thị đặc biệt có quy mô lớn nhất cả nước; là đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng và trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trình diễn robot tại không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, trong định hướng phát triển dài hạn, Thành phố xác định chuyển đổi công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò động lực mới để cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới xây dựng nền kinh tế thông minh, trung hòa carbon và phát triển bền vững.

Công chúng tham quan không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4

Trước những thách thức do áp lực cạnh tranh ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng xanh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi sản xuất và nâng cao năng lực quản trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Du khách thích thú trải nghiệm và khám phá công nghệ mới tại không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4

Không chỉ là nơi trưng bày, GRECO 2026 đóng vai trò như một hệ sinh thái tích hợp và cầu nối chuyển dịch kinh tế, vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, định hình tư duy sản xuất bền vững, vừa nâng cao nhận thức cộng đồng để kiến tạo thị trường tiêu dùng xanh cho Thành phố, góp phần thúc đẩy xây dựng nền kinh tế TP.HCM thông minh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.