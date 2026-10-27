Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026: Phát triển quỹ đầu tư, đưa dòng vốn quốc tế vào nền kinh tế thực

Mở rộng kênh thu hút dòng vốn quốc tế

Phiên thảo luận chuyên đề về huy động nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng kinh tế được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, Phiên thảo luận chuyên đề về huy động nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng kinh tế được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, chuyên gia và đối tác quốc tế. Chương trình tập trung giới thiệu những mô hình huy động vốn, sản phẩm tài chính cùng kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính quốc tế, qua đó xem xét khả năng vận dụng vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, huy động nguồn lực trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ được nhìn nhận đơn thuần là tìm kiếm dòng tiền. Nguồn lực tài chính mới cần gắn với phương thức hoạt động, mô hình phát triển và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, với những lợi thế đa dạng về công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics và kinh tế biển. Không gian mới còn mở ra cơ hội khai thác động lực tăng trưởng gắn với biển, đại dương, vùng trời và không gian ngầm, đồng thời đặt ra yêu cầu khác nhau về hạ tầng, công nghệ, quy mô đầu tư và phương thức huy động vốn.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, được kỳ vọng tạo thêm những kênh huy động vốn, kết nối thị trường trong nước với các trung tâm tài chính quốc tế. Đây cũng là định hướng quan trọng nhằm huy động nguồn lực phục vụ những lĩnh vực có nhu cầu đầu tư lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã tiếp nhận 10 thành viên đầu tiên theo mô hình doanh nghiệp. Trong giai đoạn tiếp theo, hai nội dung được xác định có vai trò quan trọng là phát triển hoạt động quỹ đầu tư và quản lý quỹ.

Theo lãnh đạo thành phố, cơ quan liên quan dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận những quỹ đầu tư tham gia hoạt động tại Trung tâm Tài chính Quốc tế. Các quỹ dự kiến được phân loại thành ba cấp độ, có tham khảo kinh nghiệm tổ chức, vận hành của những trung tâm tài chính quốc tế như Singapore, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hướng nguồn vốn vào những không gian phát triển mới

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại chương trình

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, mục tiêu cốt lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là hình thành thêm một không gian hoạt động tài chính mà phải đưa được nguồn vốn huy động vào nền kinh tế thực. Những sản phẩm tài chính, mô hình đầu tư và kênh huy động vốn mới cần hỗ trợ trực tiếp cho các dự án phát triển hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ cùng những ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng.

Đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, định hướng trước mắt là kết nối nguồn lực phục vụ phát triển không gian thành phố mở rộng và vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, địa điểm hoạt động tại Đà Nẵng hướng đến thúc đẩy dòng vốn đầu tư phục vụ phát triển Đà Nẵng mở rộng và khu vực miền Trung.

Từ đặc điểm của từng vùng, hai địa điểm của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sẽ từng bước phát triển những mô hình huy động vốn phù hợp, nâng cao khả năng kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế. Quá trình này cần sự đồng hành của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, chuyên gia cùng cộng đồng doanh nghiệp quốc tế để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và phương thức huy động vốn.

Kinh nghiệm từ những trung tâm tài chính phát triển có thể mang đến những gợi mở thiết thực cho Việt Nam trong xây dựng sản phẩm tài chính, tổ chức thị trường và huy động nguồn vốn dài hạn. Tuy nhiên, việc phát triển những mô hình mới cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế, bảo đảm nguồn lực được chuyển hóa thành hoạt động đầu tư cụ thể.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, những dự án hạ tầng, công nghiệp, logistics, dịch vụ và lĩnh vực kinh tế mới có đặc điểm khác nhau về quy mô vốn, thời gian thu hồi, mức độ rủi ro. Vì vậy, cần xây dựng phương thức huy động, phân bổ nguồn lực phù hợp với từng nhóm dự án, tạo điều kiện để nguồn vốn quốc tế tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển.

Tại phiên thảo luận, lãnh đạo thành phố mong muốn các chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thị trường tài chính, phát triển sản phẩm đầu tư và phương thức huy động vốn. Những ý kiến này sẽ góp phần làm rõ khả năng vận dụng mô hình quốc tế vào thực tiễn Việt Nam, nhất là trong quá trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Việc phát triển hoạt động quỹ đầu tư, mở rộng sự tham gia của các định chế tài chính và hình thành sản phẩm huy động vốn phù hợp được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để TP. Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả không gian kinh tế mới. Quan trọng hơn, khả năng dẫn vốn vào những dự án cụ thể sẽ quyết định mức độ đóng góp của Trung tâm Tài chính Quốc tế đối với phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng của thành phố.