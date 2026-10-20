Diễn đàn Kinh tế Mùa thu kết nối các nguồn lực cho tăng trưởng mới

Các đại biểu chia sẻ các thông tin về Diễn đàn kinh tế mùa thu năm2026.

Chiều 20/10, UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) đã tổ chức công bố các thông tin chính thức tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026). Diễn đàn này sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Các hoạt động chính ngày 27 và 28/10 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, phường An Khánh, với nội dung hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Diễn đàn được định vị là nơi hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu, tạo không gian đối thoại giữa chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, cho biết diễn đàn năm nay mở rộng chương trình trong bốn ngày, tập trung thảo luận những vấn đề định hình động lực tăng trưởng mới, gồm đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết.

Theo ông Duy, việc đồng thương hiệu với WEF thể hiện sự coi trọng hợp tác quốc tế, đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với ưu tiên phát triển trong nước. Thông qua đối thoại và kết nối, diễn đàn hướng tới thúc đẩy trao đổi chính sách, tăng cường hợp tác và hiện thực hóa các thỏa thuận.

Tính đến nay, Ban tổ chức đã nhận được xác nhận tham dự của 22 đại diện đoàn khách cấp cao quốc tế. Trong số này có Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines Arsenio M. Balisacan; Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp Qatar Ahmed bin Mohammed Al-Sayed; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh, nữ Nam tước Winterton; Thứ trưởng Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ S. Krishnan.

Diễn đàn còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo chương trình dự kiến, sự kiện có khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế, cùng khoảng 20 cuộc tiếp bên lề.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR phát biểu tại cuộc họp báo về "Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026".

Trong đó vào ngày 26/10, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” dự kiến quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp. Cùng ngày, triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh GRECO 2026 khai mở không gian giới thiệu giải pháp, kết nối hợp tác tại khu vực trung tâm Thành phố.

Ngày 27/10, diễn đàn tổ chức 16 phiên thảo luận chuyên đề về mô hình tăng trưởng, thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược và hợp tác khoa học. Các nội dung gồm kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị siêu đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, công nghệ lượng tử, logistics xanh và sản xuất tiên tiến.

Không gian Rising Star Arena dự kiến quy tụ khoảng 30 đơn vị trình diễn công nghệ, sản phẩm và giải pháp trên bốn sân khấu luân phiên. Hoạt động này tạo điều kiện để đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, trao đổi trực tiếp với đối tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại hóa.

Điểm nhấn ngày 28/10 là phiên toàn thể cấp cao “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Các phiên dự kiến được truyền hình trực tiếp, tập trung trao đổi tầm nhìn phát triển, lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam.

Ngày 29/10, chương trình tiếp tục với các hoạt động kết nối Việt Nam – Anh, Việt Nam – Trung Quốc, Bắc Âu – Việt Nam và Việt Nam – Israel. Nội dung hướng đến thương mại, đầu tư, sản xuất, logistics, khoa học và công nghệ. Đại biểu dự kiến khảo sát khu công nghiệp, tìm hiểu môi trường đầu tư và trải nghiệm văn hóa Thành phố.

"Thông qua chuỗi hoạt động trên, ban tổ chức cũng kỳ vọng chuyển cơ hội hợp tác thành nguồn lực phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, dòng vốn và mạng lưới đối tác quốc tế", ông Nguyễn Trường Duy nói.