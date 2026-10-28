Diễn đàn kinh tế Mùa Thu (AEF 2026): Thủ tướng Chính phủ đối thoại với WEF, TPHCM công bố loạt dự án đầu tư trị giá 13 tỷ USD

Ngày làm việc 28/10 là điểm nhấn quan trọng nhất của AEF 2026, với chuỗi hoạt động từ phiên khai mạc, đối thoại cấp cao đến công bố các chương trình hợp tác, đầu tư và thảo luận những giải pháp huy động nguồn lực phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều chuyển dịch. Các hoạt động được thiết kế nhằm nhận diện xu hướng phát triển mới của thế giới, làm rõ vị thế và vai trò của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham dự Diễn đàn kinh tế Mùa Thu (AEF 2026)

Theo chương trình, phiên khai mạc và toàn thể cấp cao với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” sẽ diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện các quốc gia, chính quyền đô thị và nhiều tổ chức quốc tế. Phiên khai mạc bắt đầu bằng phát biểu chào mừng của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, tiếp đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu của ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Phiên toàn thể cấp cao có sự tham gia của ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE; Nữ Nam tước Rosalie Winterton, đại diện Vương quốc Anh; ông Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh; ông Myo Myint Aung, Thị trưởng Yangon; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; cùng ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam. Các đại biểu dự kiến tập trung phân tích những thay đổi của kinh tế thế giới, sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng, những cơ hội và thách thức đối với các nền kinh tế đang phát triển, cũng như vai trò của hợp tác đa phương trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đặc biệt, một trong những nội dung được quan tâm nhất tại AEF 2026 là phiên đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ông Stephan Mergenthaler với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Khác với hình thức phát biểu chính sách thông thường, phiên đối thoại được tổ chức theo phương thức trao đổi trực tiếp, hướng đến làm rõ những vấn đề chiến lược đối với vị thế và triển vọng phát triển của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế mùa thu AEF 2026

Nội dung đối thoại tập trung vào năm vấn đề lớn, trong đó có tác động của những chuyển dịch kinh tế toàn cầu đối với Việt Nam, đặc biệt là sự thay đổi của dòng vốn đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng và các mô hình tăng trưởng. Bên cạnh đó là những động lực tăng trưởng mới mà Việt Nam cần phát huy, với trọng tâm là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và khả năng huy động các nguồn lực quốc tế.

Phiên đối thoại cũng sẽ làm rõ những lợi thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng toàn cầu. Đồng thời, đề cập yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác sang chủ động đóng góp, đồng kiến tạo những sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Thông qua hoạt động này, Việt Nam hướng đến truyền tải thông điệp về tầm nhìn phát triển dài hạn, tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Các phiên khai mạc, toàn thể cấp cao và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV).

Trong khuôn khổ chương trình, UBND TPHCM và WEF cũng dự kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa hai bên. Đồng thời, công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) và 12 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn lên đến 13 tỷ USD.

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