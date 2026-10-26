Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026Thúc đẩy chuyển đổi kép tại Việt Nam

Đây là nhấn mạnh của các chuyên gia trong nước và quốc tế tại Hội nghị Quốc tế - Phiên họp thường niên lần thứ 18 APRSCP “Kết nối Khoa học và Công nghiệp – Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon” diễn ra ngày 26.10 tại TP.HCM.

Sự kiện do UBND TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (Bộ Công thương) chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức. Đây cũng là sự kiện bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đó, hội nghị tập trung vào các vấn đề kết nối khoa học với công nghiệp, chuyển đổi số phục vụ chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn trong các ngành công nghiệp ưu tiên, tài chính xanh và hợp tác quốc tế. Đồng thời chia sẻ giải pháp góp phần xây dựng nền công nghiệp Việt Nam xanh, thông minh, hiện đại và có sức cạnh tranh cao trong dòng chảy hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu.

Theo ông Hoàng Văn Tâm - Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương), nền kinh tế thế giới đang tái cấu trúc sâu rộng; trong đó sự dịch chuyển dòng vốn, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành những động lực định hình các cực tăng trưởng mới.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu và cam kết hướng tới phát thải ròng bằng "0" (Netzero) vào năm 2050, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Hoàng Văn Tâm - Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị

Ông Tâm cho biết, Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hướng tới thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng, tái chế; tạo việc làm xanh; thúc đẩy lối sống bền vững, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và cụ thể hóa Mục tiêu phát triển bền vững số 12.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nói trên, Chương trình xác định nhiều nhóm nhiệm vụ như hoàn thiện chính sách pháp luật, quản lý bền vững tài nguyên, thiết kế bền vững và thiết kế để tái chế, sản xuất sạch hơn, phát triển hệ thống phân phối bền vững, dán nhãn và chứng nhận nhãn sinh thái, truyền thông, giáo dục và xanh hóa lối sống.

Theo các chuyên gia, khi nền kinh tế các-bon thấp và tuần hoàn dần trở thành xu hướng chủ đạo trên trường quốc tế, chuyển đổi số cần gắn với các mục tiêu cụ thể của chuyển đổi xanh, như nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm và cải thiện tính minh bạch của chuỗi giá trị.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra các phiên đối thoại cấp cao về kết nối chính sách, khoa học, doanh nghiệp và tài chính; kinh nghiệm hợp tác doanh nghiệp trong triển khai trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, kinh nghiệm giúp dự án chuyển đổi xanh đáp ứng yêu cầu về công nghệ, vận hành, hiệu quả kinh tế và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Trong đó, tập trung chủ yếu vào bốn nhóm chuyên đề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp như công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và tài chính xanh; kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa và dệt may; sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc số và tiêu dùng bền vững; sản xuất bền vững, cộng sinh công nghiệp và kinh tế sinh học tuần hoàn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, thông qua sự kết nối tri thức khoa học và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm được đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực… để nâng cao năng lực và phát triển bền vững.