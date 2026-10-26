Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026: Xác định 4 trụ cột thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Bốn trụ cột tạo nền tảng đón nhà đầu tư thế hệ mới

Chiều 26/10, tại Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, TPHCM phát đi thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón nhận làn sóng đầu tư thế hệ mới. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh cuộc đối thoại lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với TP trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, các dòng vốn đầu tư đang có sự dịch chuyển và kết nối ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu. Đối với TPHCM, câu chuyện đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm nguồn vốn, mà quan trọng hơn là cùng các nhà đầu tư nhận diện những cơ hội mới, những yêu cầu mới, cùng giải quyết những bài toán phát triển cụ thể và kiến tạo các động lực tăng trưởng trong tương lai.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng quyết liệt, TPHCM xác định ưu tiên thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn như tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Đây không chỉ là mục tiêu về quy mô nguồn vốn, mà còn gắn với định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, quyết định của các nhà đầu tư quốc tế hiện nay không còn chỉ dựa trên lợi thế của một địa điểm riêng lẻ. Điều họ quan tâm là khả năng kết nối của cả một hệ sinh thái, từ hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lượng, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và tài chính. Chính vì vậy, TP đang hướng đến việc chuẩn bị đồng bộ những điều kiện cần thiết, để không chỉ trở thành nơi tiếp nhận nguồn vốn mà còn là địa điểm nhà đầu tư có thể phát triển lâu dài và mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực, quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM tham dự Chương trình CEO 500

Để hiện thực hóa định hướng này, TPHCM xác định bốn nhóm động lực phát triển trọng tâm, đồng thời là những lĩnh vực Thành phố sẵn sàng mở rộng hợp tác với các tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Trước hết là phát triển hạ tầng và không gian kinh tế mới. TPHCM định hướng thúc đẩy các dự án phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, cảng biển, logistics và khu thương mại tự do. Đây là những lĩnh vực có vai trò nền tảng trong việc tăng cường kết nối, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Trụ cột thứ hai là tài chính, với điểm nhấn là phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM. Thành phố xác định đây là một động lực quan trọng, góp phần kết nối các nguồn lực tài chính trong nước với thị trường khu vực và toàn cầu. TPHCM mời gọi các tổ chức, định chế tài chính quốc tế cùng trao đổi về các điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, qua đó tạo nền tảng hình thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng hỗ trợ các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Trụ cột thứ ba là năng lượng, đặc biệt là khả năng bảo đảm nguồn năng lượng sạch, ổn định phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp và logistics. Thành phố mong muốn phối hợp cùng các nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, xác định khu vực ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Diễn đàn

Trụ cột thứ tư là kinh tế số và công nghệ. TPHCM xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quyết định đối với tăng trưởng. Với định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI), các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, Thành phố mong muốn các tập đoàn công nghệ cùng tham gia lựa chọn những lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên, đưa công nghệ mới vào ứng dụng thực tiễn.

Điểm đáng chú ý trong định hướng thu hút đầu tư của TPHCM là sự kết nối giữa các trụ cột này. Hạ tầng phát triển phải gắn với nguồn năng lượng ổn định; công nghệ muốn phát huy giá trị cần nguồn nhân lực và tài chính đủ mạnh; trong khi dòng vốn FDI chất lượng cao phải tạo ra khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và hình thành những giá trị mới. Sự hội tụ đó được kỳ vọng tạo nên lợi thế cạnh tranh của TPHCM trong việc đón nhận những dòng vốn đầu tư thế hệ mới.

“TPHCM không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam, mà đang hướng tới vai trò là cửa ngõ kết nối Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ, thị trường và những nguồn lực phát triển của khu vực và thế giới. Từ TPHCM, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính và công nghệ, đồng thời mở rộng hoạt động trong một không gian kinh tế rộng lớn hơn. Thành phố sẽ chủ động thúc đẩy kết nối để các dòng vốn đang dịch chuyển trên toàn cầu có thể gặp gỡ công nghệ, thị trường, nguồn nhân lực và những cơ hội phát triển mới”, ông Nguyễn Công Vinh cam kết.

Nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho biết việc thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới là yêu cầu quan trọng để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực công nghệ và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD. Đây là những kết quả rất đáng khích lệ, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thu hút các dòng vốn quốc tế trong giai đoạn tới.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, mô hình thu hút đầu tư vẫn đặt ra không ít thách thức, nhất là khả năng tạo ra và giữ lại giá trị gia tăng trong nước. Dẫn số liệu của OECD năm 2020, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết giá trị gia tăng có nguồn gốc nước ngoài chiếm khoảng 48% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Điều này cho thấy nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc đáng kể vào các hoạt động nhập khẩu linh kiện, nguyên vật liệu, gia công và lắp ráp.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Việt Nam cần từng bước chuyển dịch sang các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu và phát triển, thiết kế sản phẩm, sản xuất linh kiện cốt lõi, sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu. Vì vậy, thước đo thành công trong thu hút đầu tư không nên chỉ dừng lại ở số vốn đăng ký, mà phải được đánh giá bằng chất lượng dòng vốn, trình độ công nghệ, năng lực sản xuất mới và những giá trị thực sự đóng góp cho nền kinh tế.

“Trong tiến trình đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM được định hướng không chỉ là nơi cung ứng nguồn vốn, mà còn phải đóng vai trò kết nối, điều phối và định hướng dòng vốn quốc tế vào những ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Những lĩnh vực được đề xuất ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ tài chính, blockchain, công nghệ sinh học, công nghệ xanh cùng các công nghệ đột phá trong tương lai”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ.

Bên cạnh thu hút đầu tư, yếu tố nguồn nhân lực cũng được xác định giữ vai trò quyết định. Việc thành lập Học viện IFC (IFC Academy) tại Trung tâm Tài chính quốc tế là một bước đi nhằm hướng đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn ở các ngành công nghệ mới. Trong bối cảnh AI và công nghệ số đang tạo ra những thay đổi căn bản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, nguồn nhân lực phải từng bước chuyển từ lao động tri thức sang lao động sáng tạo, có khả năng nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ.

Diễn đàn CEO 500 đã mở ra những cuộc đối thoại ý nghĩa, thúc đẩy sự kết nối giữa TPHCM với các đối tác

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân cho biết khát vọng tăng trưởng hai con số của Việt Nam không chỉ là mục tiêu phát triển của riêng đất nước, mà còn mở ra những cơ hội rất lớn về thị trường, quy mô kinh doanh và khả năng sinh lời cho các đối tác trong nước và quốc tế. “Khi những nguồn lực quốc tế được kết nối với tiềm năng phát triển của Việt Nam, chúng ta có thể cùng nhau hình thành những ngành công nghiệp mới, những năng lực công nghệ mới và những doanh nghiệp có vị thế ngày càng cao trên thị trường quốc tế. Hãy cùng chúng tôi kiến tạo một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, nơi thành công của các doanh nghiệp và đối tác quốc tế gắn liền với sự phát triển và thành công của Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, các chuyên gia tham dự cũng cho rằng nguồn vốn FDI, công nghệ và tài chính không thể phát huy đầy đủ giá trị nếu vận hành riêng lẻ. Do đó, cần kết nối ba yếu tố này thành một trục phát triển thống nhất, gắn nhu cầu của địa phương với năng lực quốc gia và các nguồn lực toàn cầu. Với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, chương trình CEO 500 đã mở ra những cuộc đối thoại ý nghĩa, thúc đẩy sự kết nối giữa TPHCM với các đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế.