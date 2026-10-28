Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026: Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác quốc tế kiến tạo những động lực tăng trưởng mới

TPHCM hướng tới vai trò cầu nối trong các chuỗi liên kết toàn cầu

Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) bước vào ngày làm việc trọng tâm với các phiên khai mạc, đối thoại cấp cao, công bố nội dung hợp tác và thảo luận chuyên sâu về những cơ chế kết nối nguồn lực trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, là sự kiện đối thoại kinh tế quốc tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) bước vào ngày làm việc trọng tâm với các phiên khai mạc và đối thoại cấp cao

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ, các đoàn đại biểu quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tham dự diễn đàn. Đồng thời, ông trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của WEF đối với quá trình phát triển của Thành phố. Năm 2025, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu đã tạo dấu ấn quan trọng với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu và gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Thành công này góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của TPHCM như một không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh các cực tăng trưởng mới đang hình thành, vấn đề đặt ra không chỉ là nhận diện các động lực phát triển, mà còn là tìm kiếm phương thức kết nối hiệu quả giữa các quốc gia, đô thị, trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Thành phố đang đứng trước không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, phương thức quản trị và năng lực kết nối quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, một trung tâm tài chính muốn phát triển phải kết nối với các trung tâm tài chính khác; một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phải tham gia mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu; một trung tâm logistics phải gắn với các hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn. Vì vậy, tăng cường liên kết với các địa phương, vùng kinh tế, các trung tâm công nghệ, tài chính và đối tác quốc tế là yêu cầu khách quan, tất yếu đối với sự phát triển của TPHCM. Thông qua Diễn đàn, Thành phố mong muốn cùng các đối tác tìm lời giải cho những vấn đề quan trọng, đặc biệt là phương thức kết nối hiệu quả các nguồn lực về vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường; từ đó hình thành những cơ hội hợp tác mới, đưa TPHCM trở thành cầu nối xứng tầm trong các chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF, nhận định kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc dưới tác động của bất ổn địa chính trị, dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Trong bối cảnh đó, đại diện WEF chỉ ra ba động lực quan trọng có thể định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của kinh tế toàn cầu, gồm trí tuệ nhân tạo và các hệ thống thông minh; phát triển công nghiệp có khả năng chống chịu, bền vững và tăng cường khả năng kết nối.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF

Theo ông Stephan Mergenthaler, các hệ thống thông minh đang mở ra những phương thức sản xuất, quản trị và cung cấp dịch vụ mới. Tuy nhiên, thách thức lớn là chuyển hóa thành tựu công nghệ thành năng suất cao hơn, việc làm chất lượng hơn và những cải thiện thiết thực đối với đời sống người dân. Đối với lĩnh vực công nghiệp, yêu cầu đặt ra không còn chỉ là hiệu quả sản xuất mà còn là khả năng thích ứng, chống chịu trước biến động và phát triển bền vững. Về khả năng kết nối là vai trò đặc biệt của các đô thị trong việc gắn kết ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường.

Đánh giá về TPHCM, đại diện WEF cho rằng sự năng động của hệ sinh thái khởi nghiệp, nền tảng công nghiệp và tầm nhìn hội nhập quốc tế đang tạo điều kiện thuận lợi để Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với các nhà đầu tư và đối tác công nghệ toàn cầu.

Cùng Việt Nam kiến tạo ra giá trị mới

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đồng hành của WEF và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu trở thành không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới khoa học. Theo Thủ tướng, kinh tế thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, điều chỉnh chính sách, tái cấu trúc chuỗi cung ứng cùng những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và mô hình tăng trưởng toàn cầu.

Trước những biến động này, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; cũng không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Do đó, thế giới cần tiếp tục củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, hợp tác không thể chỉ dừng lại ở những tuyên bố hay cam kết, mà phải được chuyển hóa thành các cơ chế thực chất, những dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn

Đề cập đến tình hình phát triển kinh tế đất nước, Thủ tướng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và bảo đảm phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực phát triển chủ yếu; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo điều kiện để các địa phương, vùng kinh tế, đặc biệt là những đô thị lớn, phát huy tối đa tiềm năng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF tại Diễn đàn

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới, mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển và những động lực tăng trưởng mới.

“Chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới, mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất bốn định hướng hợp tác trọng tâm. Trước hết là thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới.

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và các khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thư ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các cơ sở thử nghiệm có kiểm soát, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn chung và dài hạn cho phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Và Việt Nam luôn sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để giải quyết những thách thức chung và định hình những cơ hội phát triển mới.

Toàn cảnh Diễn đàn

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự Diễn đàn