Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 và những điểm đặc biệt

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh - nơi sắp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. Ảnh: Tràng Dương/TTXVN

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 26-29/10, với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era), thu hút sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu quốc tế và trong nước.

Đó là thông tin được ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh công bố tại buổi họp báo do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 20/10.

Ông Lê Trường Duy, đại diện Ban Tổ chức AEF 2026 chia sẻ, với nội đung định vị cốt lõi "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu", AEF 2026 dự kiến gồm 21 phiên làm việc, bao gồm các phiên chuyên đề, phiên cấp cao và phiên tham luận chuyên sâu, cùng 16 hoạt động bên lề với sự tham gia của các quốc gia, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, dự kiến có khoảng 20 cuộc tiếp bên lề giữa Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với các khách mời tham dự và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, Diễn đàn Mùa thu đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). WEF sẽ đồng tổ chức 2 phiên chuyên đề về chuỗi giá trị toàn cầu và nhân lực cho ngành sản xuất trong kỷ nguyên AI; hỗ trợ truyền thông trên các nền tảng của WEF. Theo kế hoạch, lãnh đạo cấp cao WEF sẽ phát biểu tại Phiên Toàn thể và đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Cũng theo ông Lê Trường Duy, tính cho đến nay, đã có nhiều đoàn khách VIP, trưởng đại diện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế xác nhận tham dự AEF 2026, trong đó Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp Qatar; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh; đại diện Liên hợp quốc (UN), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Xác nhận tham dự AEF 2026 còn có đại diện lãnh đạo, quản lý cấp cao của một số Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) quốc tế; 160 đoàn trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu và khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự các nước tại Việt Nam…

Đại biểu Việt Nam bao gồm các lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng đại diện hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Theo đại diện Ban Tổ chức, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu từng bước được xây dựng trở thành nền tảng kết nối quốc tế thường niên của Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh như một điểm hội tụ các sáng kiến hợp tác khu vực và toàn cầu, tham gia chủ động hơn vào quá trình định hình các xu hướng phát triển mới.

AEF 2026 với nội dung định vị cốt lõi "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" hướng tới trở thành nơi kết nối các quốc gia, địa phương, đô thị, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế để cùng trao đổi sáng kiến, huy động nguồn lực và thúc đẩy các mô hình hợp tác mới. Trên nền tảng định vị dài hạn đó, chủ đề của từng kỳ Diễn đàn được lựa chọn phù hợp với bối cảnh quốc tế và các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, chủ đề năm 2026 được xác định là "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era), thể hiện yêu cầu chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động kiến tạo quan hệ đối tác, xây dựng lòng tin và cùng phát triển các giải pháp cho những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững có tính liên ngành, xuyên biên giới.

Nội dung Diễn đàn được triển khai theo bốn trụ cột: Vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Hình thức và chương trình Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 được xây dựng theo hướng tiệm cận mô hình quốc tế. Trong đó, Diễn đàn chính dự kiến diễn ra trong hai ngày 27/10 và 28/10 gồm các phiên thảo luận chuyên đề; Phiên Toàn thể; Chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; các phiên thảo luận chuyên sâu và đối thoại lãnh đạo cấp Bộ các nước.

Phiên Toàn thể cấp cao với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" tập trung nhận diện những động lực đang tái định hình kinh tế thế giới, vai trò của các trung tâm tăng trưởng mới và yêu cầu tăng cường hợp tác trong bối cảnh toàn cầu chuyển đổi sâu rộng.

Chương trình Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" tập trung trao đổi về tầm nhìn phát triển, những lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc tăng trưởng toàn cầu đang được định hình.

Bên cạnh đó, AEF 2026 cũng bao gồm các chương trình CEO 500; Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 – GRECO 2026; các hoạt động xúc tiến song phương giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài; Không gian trình diễn giải pháp công nghệ mới và đổi mới sáng tạo; các hoạt động tham quan, trải nghiệm…

Ông Lê Trường Duy cho biết thêm, dự kiến, trong khuôn khổ AEF 2026 sẽ diễn ra lễ công bố danh sách 12 dự án đầu tư FDI với tổng mức vốn đăng ký hơn 13,5 tỷ USD; Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) sẽ công bố danh sách 10 thành viên mới nhất của VIFC-HCMC.