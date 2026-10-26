Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: TP.HCM ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định như trên trong đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” diễn ra chiều 26.10 tại TP.HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026).

Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý tham gia các phiên đối thoại về cơ hội đầu tư, phân tích những điểm nghẽn cần tháo gỡ và đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực trọng tâm gồm hạ tầng và không gian phát triển mới, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ.

Lãnh đạo TP.HCM dự Chương trình CEO 500

Qua đó, chương trình hướng đến kết nối nhu cầu đầu tư với các định hướng phát triển của TP.HCM, đồng thời xác định những điều kiện cần thiết để chuyển các cơ hội hợp tác thành những dự án cụ thể.

Theo Ban tổ chức (BTC), dòng vốn đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của các nền kinh tế. Đối với TP.HCM, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, cùng những cơ chế, chính sách mới sẽ tạo dư địa và động lực tăng trưởng cho Thành phố bứt phá.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, Thành phố không chỉ hướng đến thu hút thêm vốn đầu tư mà quan trọng hơn là cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế nhận diện những cơ hội phát triển mới, giải quyết các bài toán cụ thể và kiến tạo động lực tăng trưởng.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh, việc mở rộng không gian phát triển đã tạo thêm dư địa cho TP.HCM triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, phát triển những trung tâm kinh tế mới và tăng cường kết nối giữa các khu vực công nghiệp, đô thị, cảng biển và logistics. Cùng với đó, các cơ chế mới về phân cấp, phân quyền, quy hoạch và huy động nguồn lực tạo thêm điều kiện để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư quốc tế.

Chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Thành phố xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Riêng năm nay, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 19 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết.

Ghi nhận những ý kiến trao đổi thẳng thắn, đề xuất cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế tại chương trình đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định: “Thành phố sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với nhà đầu tư về cơ hội, nguồn lực, điều kiện thực hiện, cơ chế hỗ trợ và lộ trình triển khai trên tinh thần rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ, hướng đến chuyển các cuộc đối thoại thành chương trình hợp tác và dự án đầu tư thực chất”.

TP.HCM ưu tiên thu hút FDI chất lượng cao

Để tiếp nhận và hiện thực hóa các sáng kiến, Thành phố giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) làm đầu mối tổng hợp các kiến nghị, đề xuất và dự án được trao đổi tại chương trình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với doanh nghiệp và nhà đầu tư sau diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM cũng khuyến khích các tập đoàn lớn phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.