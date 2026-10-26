Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: TP.HCM mở hướng tăng trưởng từ công nghiệp thế hệ mới

Ngày 26/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026) diễn ra với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, mở màn chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Sự kiện hướng đến thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và các đối tác công nghệ, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hình ảnh toàn cảnh tại diễn đàn CEO 500

Đây cũng là năm đầu tiên Diễn đàn Kinh tế Mùa thu được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng thương hiệu, tạo thêm không gian kết nối giữa TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức.

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo, gắn với quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Theo ông Vũ, TP.HCM hiện có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tế của thị trường.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm dư địa phát triển công nghiệp, tạo điều kiện tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới.

Các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức được lãnh đạo thành phố đề cập là những địa bàn có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng. Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư công nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, xây dựng thành phố công nghiệp thế hệ mới không chỉ là câu chuyện phát triển quỹ đất hay xây dựng các khu công nghiệp. Yếu tố quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái kết nối nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách.

“Bản chất khi chúng ta bước vào câu chuyện công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là hạ tầng, không chỉ là các khu công nghiệp mà quan trọng nhất là hệ sinh thái của chúng ta”, ông Vũ nhấn mạnh.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu được ứng dụng, thương mại hóa, giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để đổi mới sáng tạo đóng góp trực tiếp hơn vào quá trình phát triển công nghiệp.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thị trường

Ở góc độ triển khai, bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết trung tâm được hình thành từ năm 2023 với định hướng lấy doanh nghiệp, tập đoàn và ngành công nghiệp làm trọng tâm, lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối các nguồn lực công nghệ.

Theo bà Hằng, SoiHub tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp và địa phương, sau đó kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để phát triển giải pháp phù hợp.

Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Các chương trình, dự án mà trung tâm đang thúc đẩy tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

Theo bà Hằng, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng ở thu hút đầu tư hoặc tiếp nhận công nghệ mà cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc lựa chọn TP.HCM làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho mô hình SoiHub xuất phát từ lợi thế của một trung tâm kinh tế lớn, nơi hội tụ năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Hướng tới các ngành công nghiệp thế hệ mới

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh BTC

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi khai mạc chiều ngày 26/10/2026, trong Chương trình CEO 500: Ông cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Thành phố xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Thành phố quyết tâm thực hiện kế hoạch phấn đấu mục tiêu thu hút 19 tỷ đô-la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó thành phố cũng tập trung vào 4 mục tiêu: Một là, hạ tầng và không gian phát triển mới. Thành phố sẵn sàng cùng nhà đầu tư đi vào từng dự án: đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do.

Hai là, tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM là động lực kết nối Thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực. Chúng tôi mời các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia Trung tâm ngay từ giai đoạn đầu.

Ba là, năng lượng. Khi đô thị, công nghiệp và logistics mở rộng, nguồn năng lượng sạch và ổn định trở thành điều kiện của mọi quyết định đầu tư. Thành phố mong muốn cùng các nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, khu vực ưu tiên và lộ trình triển khai.

Bốn là, kinh tế số và công nghệ. Khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quyết định chất lượng tăng trưởng. Với hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo, các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), Thành phố mời các tập đoàn công nghệ cùng chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên, để công nghệ được thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng từ TP.HCM ra thị trường lớn hơn.

Thành phố mong muốn được lắng nghe ý kiến đóng góp từ các chuyên gia trong nước và quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Ảnh : BTC

Trong bối cảnh đó, ông Vĩnh cũng mong muốn lắng nghe trực tiếp các CEO 500 và nhà đầu tư quốc tế: dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu đang thay đổi quyết định đầu tư như thế nào và doanh nghiệp tìm điều gì ở một điểm đến đầu tư. Qua đó, Thành phố nhìn lại chính mình: lợi thế nào cần phát huy, năng lực nào cần đầu tư thêm, điểm nghẽn nào cần giải quyết

Do đó, tôi tin tưởng rằng giá trị của một cơ hội đầu tư nằm ở những năng lực mới, công nghệ mới, thị trường mới và giá trị lâu dài mà cơ hội đó tạo ra cho doanh nghiệp, cho Thành phố và cho cả khu vực, ông Vinh kết luận.