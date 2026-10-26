Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: 'Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới'

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm Giám đốc điều hành (Chief Executive Officer - CEO) và lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia. Chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” thể hiện yêu cầu chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động kiến tạo quan hệ đối tác, xây dựng lòng tin và cùng phát triển các giải pháp cho những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế, công nghệ và phát triển bền vững có tính liên ngành, xuyên biên giới.

Chương trình nghị sự được thiết kế xuyên suốt qua 4 trụ cột chiến lược: Vai trò của các siêu đô thị; Công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và Vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. AEF từng bước được xây dựng trở thành nền tảng kết nối quốc tế thường niên của Việt Nam về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, đầu tư và phát triển bền vững.

AEF 2026 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.