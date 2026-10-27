Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Tìm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Ảnh: S.C.T

Sáng 27/10, tại TPHCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 diễn ra với các phiên thảo luận chuyên đề, tập trung tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Vinh Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh yêu cầu thích ứng trước những thay đổi sâu rộng của kinh tế thế giới, khi các chuỗi giá trị đang được tổ chức lại và những động lực tăng trưởng truyền thống đứng trước nhiều thách thức.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trí tuệ nhân tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.

Dẫn báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông cho biết, đến năm 2030, thế giới dự kiến có khoảng 170 triệu việc làm mới được tạo ra, 92 triệu việc làm bị thay thế và 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lạc hậu.

Thực tế này đặt ra yêu cầu các nền kinh tế phải nhanh chóng chuẩn bị nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng dữ liệu để nắm bắt cơ hội từ công nghệ mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng nêu ba thông điệp trọng tâm tại diễn đàn.

Trong đó, khả năng thích nghi ngày càng quyết định sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế; không một quốc gia nào có thể tự xây dựng toàn bộ năng lực về dữ liệu, công nghệ, vốn và nhân lực mà cần tăng cường kết nối xuyên biên giới, liên ngành; đồng thời, các siêu đô thị, nơi tập trung dân cư, doanh nghiệp và tri thức, đang trở thành những chủ thể mới của hợp tác quốc tế, bên cạnh các quốc gia.

Các đại biểu tham gia diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Ảnh: S.C.T

Tại các phiên chuyên đề, đại biểu tập trung trao đổi về việc định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển kinh tế tuần hoàn, thực hành ESG; ứng dụng AI trong sản xuất, quản trị siêu đô thị và công nghiệp; cũng như nâng cao năng lực tự chủ về AI.

Thông qua các phiên thảo luận, TPHCM kỳ vọng tạo dựng không gian kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước; từ đó hình thành những sáng kiến, khuôn khổ hợp tác và dự án cụ thể, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" hướng đến thúc đẩy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, tìm kiếm các giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực cạnh tranh và khai mở những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.