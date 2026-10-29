Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Thúc đẩy kết nối sản xuất, logistics với doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu”

Hội thảo có sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP. Hồ Chí Minh, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhiều nhà đầu tư, chuyên gia hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại theo hướng khu vực hóa, số hóa và xanh hóa, năng lực cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối đồng bộ giữa sản xuất, cảng biển, hạ tầng vận tải, tài chính và thị trường.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc là nền tảng quan trọng để thúc đẩy liên kết kinh tế. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 256,4 tỷ USD.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, hội tụ trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với những khu công nghiệp, công nghệ cao và hệ thống cảng biển nước sâu.

Không gian phát triển mới tạo điều kiện hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, lưu thông hàng hóa đến tiêu dùng, mở rộng khả năng tham gia mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội thảo

Trên cơ sở đó, thành phố xác định ba định hướng hợp tác trọng tâm với doanh nghiệp Trung Quốc.

Trước hết, tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao năng lực nhà cung ứng, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Tiếp theo, thúc đẩy kết nối cảng biển, hạ tầng giao thông và logistics, nghiên cứu hợp tác trong công nghệ vận hành, logistics thông minh, logistics xanh nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển.

Đồng thời, tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp theo mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, chú trọng phát triển nhân lực và thương mại hóa những giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Từ Châu đánh giá, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ trợ về cơ cấu công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa truyền thống sang phối hợp sản xuất, trao đổi công nghệ và chia sẻ tri thức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu dự hội thảo

Theo ông Từ Châu, doanh nghiệp Trung Quốc có kinh nghiệm trong sản xuất thông minh, logistics hiện đại, xây dựng hạ tầng, dịch vụ tài chính và vận hành nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực sản xuất, hai bên cần thúc đẩy liên kết giữa những khâu trong chuỗi cung ứng, hợp tác chuyển giao công nghệ, quản lý quy trình, kiểm soát chất lượng và đào tạo nhân lực.

Đối với logistics và cảng biển, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đề xuất khai thác tiềm năng hợp tác về vận tải đa phương thức, cửa khẩu thông minh, kho bảo quản chuỗi lạnh, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn vận tải xuyên biên giới và giảm chi phí thương mại.

Hai bên cũng có thể mở rộng hợp tác trong đường sắt đô thị, nền tảng thương mại đổi mới và tài chính xuyên biên giới, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo chương trình hội thảo, những nội dung này được cụ thể hóa qua các tham luận về vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, kết nối logistics và cảng biển, công nghệ đường sắt, nền tảng giao thương và phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện Tập đoàn Becamex phát biểu tại hội thảo

Đại diện Tập đoàn Becamex chia sẻ định hướng phát triển khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái dịch vụ và nhà cung ứng. Trong khi đó, đại diện doanh nghiệp logistics, cảng biển tập trung vào khả năng kết nối vận tải, kho bãi, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Hội thảo cũng dành nội dung trao đổi về chuyển giao công nghệ đường sắt, kinh nghiệm tổ chức thi công, vận hành, bảo trì hạ tầng; phát triển nền tảng kết nối giao thương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm chính sách tập trung vào khả năng triển khai hợp tác liên doanh Việt Nam – Trung Quốc theo mô hình Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà trường, hướng tới xác định nhu cầu thực tế, tháo gỡ rào cản, kết nối đối tác và lựa chọn những dự án thử nghiệm phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những cơ hội giao thương được hình thành, đối tác được kết nối và sáng kiến có khả năng triển khai.

Thông qua hội thảo, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát triển logistics và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong không gian phát triển mới.