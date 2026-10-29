Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Anh, hướng tới nền kinh tế giá trị cao

Ngày 29/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế thu nhập cao, giá trị cao”. Đây là hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu thảo luận về tiềm năng của doanh nghiệp Anh trong việc hỗ trợ hiện thực hóa Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tập trung trao đổi về hợp tác thương mại, đầu tư, phát triển thị trường vốn và những điều kiện để Việt Nam tiến tới nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, nền kinh tế thu nhập cao không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có hoặc quy mô vốn đầu tư, mà phải được xây dựng trên chất lượng đầu tư, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ thu hút vốn đầu tư nước ngoài sang xây dựng nền tảng đầu tư chiến lược, chú trọng chất lượng, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong tiến trình này, Vương quốc Anh là đối tác có nhiều lợi thế bổ trợ cho Việt Nam, đặc biệt trong dịch vụ tài chính, thị trường vốn, tư vấn chuyên nghiệp, giáo dục và năng lượng sạch. Năm 2025, thương mại song phương đạt khoảng 9,4 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm trước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh phát biểu tại diễn đàn

Đối với TP. Hồ Chí Minh, việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025 đã hình thành không gian phát triển mới, kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ với công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển và logistics.

Thành phố đang hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, từng bước nâng cao vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Từ định hướng đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như dịch vụ tài chính, nghiên cứu và phát triển, công nghệ, công nghiệp xanh.

Thành phố đặc biệt khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp Anh với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, qua đó chuyển hóa dòng vốn đầu tư thành năng lực phát triển nội sinh.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi về thủ tục và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Một trong những trọng tâm hợp tác được TP. Hồ Chí Minh đặt ra tại diễn đàn là phát triển thị trường vốn gắn với xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh trao đổi cùng các đại biểu tại diễn đàn Anh Quốc - Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thị trường vốn có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn lực cho tăng trưởng. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với những định chế tài chính, tổ chức xếp hạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng khoán, bảo hiểm và tư vấn của Anh.

Thông qua tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro, chuẩn mực tài chính và huy động vốn, thành phố kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn, hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, mở rộng kết nối với dòng vốn toàn cầu.

Nội dung này cũng được đưa vào chương trình thảo luận với sự tham gia của đại diện FTSE Russell, Bloomberg, HSBC, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Anh Quốc và những tổ chức tài chính quốc tế.

Bên cạnh tài chính, chuyển đổi xanh được xác định là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng. Thành phố mong muốn thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp, giải pháp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi khu công nghiệp theo hướng sinh thái.

Đây là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của những thị trường có yêu cầu cao, trong đó có thị trường Anh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại diễn đàn

Cùng với nguồn vốn và công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao là định hướng hợp tác dài hạn. TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường kết nối với trường đại học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Anh nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu nhân lực trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và công nghiệp mới.

Thành phố cũng quan tâm tiếp nhận kinh nghiệm của Anh trong quy hoạch, thiết kế, quản trị đô thị, hướng tới xây dựng không gian phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và có sức cạnh tranh quốc tế.

Các phiên thảo luận về phát triển đô thị đến năm 2045, bảo hiểm, chuỗi cung ứng xanh và nguồn nhân lực góp phần cụ thể hóa những định hướng hợp tác này.

Thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Anh Quốc năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư gắn với công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, tạo thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế.