Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuyển từ 'đầu tư tại Việt Nam' sang 'đầu tư cùng Việt Nam'

Đặc biệt, Thủ tướng gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế: Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư mà còn là đối tác phát triển lâu dài, cùng hợp tác, kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững.

Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 tổ chức tại TPHCM sáng 28/10, phiên “Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam” giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc. Từ những thách thức do phân mảnh kinh tế, cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng đến các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng đã làm rõ quan điểm, định hướng và quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố nội lực, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi.

Diễn đàn đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề chiến lược liên quan đến tương lai kinh tế Việt Nam

Trao đổi về khả năng ứng phó của Việt Nam trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong một thế giới bất định, sức chống chịu của một quốc gia không chỉ thể hiện ở khả năng đứng vững trước các cú sốc mà quan trọng hơn là năng lực thích ứng, phục hồi, chủ động sáng tạo và tự đổi mới để phát triển mạnh mẽ hơn sau những biến động. Theo đó, một nền kinh tế có thể vượt qua khó khăn trước mắt nhưng vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc tiếp theo nếu không giải quyết được những hạn chế mang tính cơ cấu và nâng cao năng lực tự chủ.

Với đặc điểm là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam xác định không chỉ tập trung xử lý những vấn đề ngắn hạn mà còn chủ động triển khai các chính sách chiến lược dài hạn nhằm củng cố nền tảng phát triển bền vững. Trước hết, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Việc duy trì nợ công ở mức an toàn, khoảng 34 - 35% GDP, được xem là một trong những điều kiện quan trọng để tạo dư địa tài chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược khi xuất hiện những cú sốc từ bên ngoài.

Cùng với đó, Chính phủ chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, chủ động phản ứng chính sách kịp thời; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ những điểm nghẽn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, những nỗ lực cải cách của Chính phủ đã góp phần cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

Bên cạnh cải cách thể chế, Việt Nam tập trung thực hiện các đột phá về hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, chú trọng phát triển doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài. Đồng thời đổi mới giáo dục đại học, đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành, lĩnh vực mới trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trước câu hỏi về việc Việt Nam làm thế nào để duy trì tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam trước sau như một kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, bất kể tình hình thế giới biến động như thế nào.

“Tự chủ không có nghĩa là khép kín, mà tự chủ là nâng cao năng lực tự quyết, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng và hiệu quả”, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh làm chủ khoa học - công nghệ; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh môi trường và an ninh con người. Cùng với củng cố nội lực, Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác, nguồn cung và chuỗi cung ứng thiết yếu. Với 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, Việt Nam có thêm những điều kiện quan trọng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, thu hút nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển.

Đề cập đến vị thế của Việt Nam trong cấu trúc kinh tế toàn cầu đang định hình, Thủ tướng cho biết Việt Nam hướng tới trở thành trung tâm công nghệ số mới nổi, trung tâm năng lượng xanh, năng lượng sạch và sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới. Đồng thời, Việt Nam phấn đấu trở thành mắt xích quan trọng, đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, một cực tăng trưởng mới năng động, đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng khu vực và thế giới.

Chuyển từ “khai thác cơ hội” sang “chủ động kiến tạo”

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết thế giới đang trải qua những chuyển biến mang tính nền tảng trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, tư duy hợp tác cũng cần thay đổi để thích ứng với bối cảnh phát triển mới. Thủ tướng đề xuất chuyển từ “phối hợp thực thi” sang “đồng hành chiến lược”; từ “khai thác cơ hội” sang “chủ động kiến tạo” các cơ hội hợp tác; từ “chia sẻ lợi ích” sang “chia sẻ trách nhiệm” và cùng định hình tương lai phát triển.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh mà còn cùng tham gia hoạch định, cụ thể hóa các ý tưởng và giải pháp phát triển thành những dự án, sản phẩm thiết thực, có kết quả cụ thể. Đối với chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng và khoa học - công nghệ; cùng xây dựng những khuôn khổ hợp tác cởi mở, công bằng và bền vững.

Việt Nam kiên định độc lập, tự chủ nhưng luôn chủ động, cởi mở trong hội nhập

Đặc biệt, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng kêu gọi không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chia sẻ công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản trị, tham gia đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các tập đoàn quốc tế được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghiệp, nâng cao năng suất, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, kinh doanh và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nâng cao trách nhiệm xã hội, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm sự thành công của doanh nghiệp song hành với sự phát triển bền vững của đất nước. Đánh giá cao vai trò của WEF trong kết nối và thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu, Thủ tướng bày tỏ mong muốn tổ chức này tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển. Việt Nam cũng sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực, cùng thúc đẩy những ý tưởng, sáng kiến và mô hình hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không chỉ mong muốn tiếp nhận vốn và công nghệ mà còn hướng tới hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng mạng lưới các nhà cung ứng và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Với tinh thần chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, các viện nghiên cứu và trường đại học để cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, mở rộng mạng lưới sản xuất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam” để mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, khu vực và thế giới.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, tăng trưởng cao trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực. Chính phủ cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư; duy trì cơ chế đối thoại, lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền.

Phiên đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 một lần nữa truyền tải thông điệp về một Việt Nam kiên định độc lập, tự chủ nhưng luôn chủ động, cởi mở trong hội nhập; quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế để kiến tạo tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.