Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 phủ sóng màn hình điện tử tại Seoul

Hệ thống màn hình điện tử trình chiếu về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết trong hai ngày 24-25/10, hình ảnh và thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được trình chiếu trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Đây là hoạt động quảng bá sự kiện tại thị trường quốc tế trước thềm diễn đàn diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26 đến 29/10.

Theo thông tin từ ban tổ chức, các video giới thiệu diễn đàn được phát từ 6h đến 24h mỗi ngày, với tần suất 100 lượt/ngày. Myeongdong là khu vực tập trung đông người dân địa phương và du khách quốc tế, được lựa chọn làm địa điểm truyền thông nhằm tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng tại Hàn Quốc.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của TP.HCM với hơn 3.300 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lũy kế đạt 15,7 tỷ USD.

Trong năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt mức 6,4 tỷ USD. Cộng đồng hơn 2.000 doanh nghiệp và 80.000 người Hàn Quốc tại TP.HCM đang đóng vai trò là cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Việc quảng bá trực tiếp tại Seoul cũng hướng đến tăng cường nhận diện về diễn đàn, đồng thời giới thiệu cơ hội hợp tác và đầu tư tại thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 có tên tiếng Anh là The Autumn Economic Forum 2026 (AEF 2026), với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" (Collaboration in a New Era) và thông điệp "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu".

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM, tập trung vào các vấn đề kinh tế, hợp tác quốc tế, phát triển bền vững và chuyển đổi số. Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về xu hướng phát triển kinh tế cũng như cơ hội hợp tác trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều thay đổi.

Trước thềm diễn đàn, hoạt động truyền thông được triển khai trên các phương tiện trong nước và quốc tế. Việc đưa hình ảnh sự kiện đến Seoul là một trong những hoạt động quảng bá ở nước ngoài, hướng tới thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế đối với diễn đàn cũng như môi trường kinh doanh tại TP.HCM.